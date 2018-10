Dansk milliardær vil bygge underjordisk "Earthroom" ved sit gods

Anders Holch Povlsen vil opføre en 2.100 kvadratmeter stor underjordisk bygning ved sit gods, Constantinsborg.

Bestseller-ejeren Anders Holch Povlsen er på vej med endnu et opsigtsvækkende projekt.

Ved det fredede gods Constantinsborg i Aarhus vil han således lave en underjordisk tilbygning på omkring 2.100 kvadratmeter. Projektet har navnet "Earthroom" og skal bygges ind i en eksisterende skrænt i godsets have.

"Earthroom" vil bestå af to etager, der begge opføres under jorden. Det er tiltænkt, at de to etager vil bestå af køkken, badeværelser, medierum, vinkælder, tegneværelse og en såkaldt oplevelsessilo.

Sidstnævnte er en kegleformet bygning, hvor planen er, at der skal være terapi og sanserum.

Det fremgår af en aktindsigt, Finans har fået i projektet, som Constantinsborg har arbejdet på i flere år.

Constatinsborg vil ikke selv kommentere "Earthroom"-projektet.

Men i den aktindsigt, Finans har modtaget, fremgår en række detaljer. Heriblandt at intet af projektet vil være synligt for offentligheden, og at det er svenske og engelske arkitekter, der har udarbejdet "Earthrooms" design.

»Byggeriet er nedgravet og tildækket med jord, således at det kun vil være synligt fra havesiden. På denne måde forårsager byggeriet en minimal forstyrrelse af de eksisterende udsigter,« skriver arkitekterne i et dokument.

Det dokument er en del af en ansøgning til Fredningsnævnet, som har givet projektet en dispensation. Derudover har Aarhus' lokale kulturmiljøråd også sagt god for projektet.

Constantinsborg og området omkring godset er fredet og bevaringsværdigt, hvorfor der skal opnås tilladelser fra forskellige instanser.

For nylig kunne Finans også fortælle, at Holch Povlsens modekoncern, Bestseller, vil opføre sin helt egen by i midtjyske Brande.

Byen er planlagt til at blive 645.000 kvadratmeter og omdrejningspunktet bliver Vesteuropas højeste bygning på op mod 320 meter.