Efter mere end 10 års kamp får Arla nu endelig det store gennembrud i USA. Mejerigiganten har sikret sig adgang til næsten 2 mia. liter råvarer i USA og går snart i gang med at bygge en kæmpe fabrik til produktion af proteiner og laktose.

Efter 10 års intens indsats er mejerigiganten Arla Foods nu meget tæt på et kæmpe gennembrud i USA.

Arlas i særklasse mest profitable datterselskab, Arla Foods Ingredients, har netop underskrevet en hensigtserklæring om at samarbejde med det amerikanske mejeriselskab Foremost Farms.

Samarbejdsaftalen, der ventes at falde helt på plads i løbet af få måneder, indebærer, at Arla Foods Ingredients, AFI, skal forarbejde al vallen fra det amerikanske mejeri på en kæmpestor ny fabrik, som AFI snart går i gang med at bygge i USA.

»Hvis det hele falder på plads som ventet, vil samarbejdet med Foremost Farms give os det gennembrud, vi har arbejdet på så længe i USA. Samarbejdet med Foremost Farms giver os adgang til 1,8 mia. liter valle, som vi vil forarbejde på en fabrik, vi efter planen går i gang med at bygge i foråret 2019. Fabrikken ventes at stå klar i begyndelsen af 2021 og vil til den tid kunne generere en omsætning i niveauet 200 mio. dollars (1,3 mia. kr., red.),« fortæller Henrik Andersen, adm. direktør for AFI.

Han ønsker ikke at oplyse, hvad den amerikanske fabrik kommer til at koste.

Foremost Farms Amerikansk andelsselskab, som er ejet af omkring 1.300 mælkeproducenter.

Foremost Farms har hovedkontor i Wisconsin, hvor selskabet blandt andet driver syv ostemejerier og et smørmejeri.

Foremost Farms omsætter for omkring 12 mia. kr.

AFI’s kommende fabrik i USA får kapacitet til at producere 12.000 tons protein og 60.000 tons laktose (mælkesukker) på basis af vallen fra de syv ostemejerier, som Foremost Farms driver. Valle er et vandigt biprodukt fra ostemejerierne.

AFI har opbygget en lignede produktion i Danmark, og den forretning er så lukrativ, at AFI efterhånden har støvsuget hele Nordeuropa for valle, der fragtes til selskabets fabrik nær Videbæk i Vestjylland. AFI tjener flere penge end nogen anden forretningsenhed i Arla, men vækstmulighederne har længe været begrænset af manglen på råvarer i Europa.

Derfor har Arlas ledelse i mere end 10 år drømt om at trænge ind på det amerikanske marked og få adgang til en råvarebase i USA. Målet har været at finde omkring 2 mia. liter højkvalitetsvalle samlet inden for en rimelig radius.

Arla Foods Ingredients Arla Foods Ingredients, AFI, er et datterselskab i Arla Foods.

AFI havde i 2017 en omsætning på 4,9 mia. kr. Inklusive joint venture-samarbejder var omsætningen 5,7 mia. kr.

Den største produktionsenhed i AFI er fabrikken Danmark Protein, der ligger syd for Videbæk i Vestjylland. AFI omfatter også mælkepulverfabrikken Arinco.

Danmark Protein fremstiller årligt 80.000 tons laktose og 30.000 tons proteiner.

Kunderne er industrielle, der er intet detailsalg.

Danmark Protein er leverandør til over 100 fødevarevirksomheder – herunder Arla samt nogle af Arlas konkurrenter som Nestlé og Danone.

Produkterne fra Danmark Protein indgår i blandt andet mælkepulver til børn, specialernæring til ældre og syge, sportsernæring samt som ingrediens i eksempelvis bageriprodukter, drikkevarer og is.

»Der er tale om en højteknologisk produktion, så det er ret store beløb, der skal investeres. Derfor har det hele tiden været en forudsætning for investeringen, at den nye fabrik får adgang til omkring 2 mia. liter valle. Vi skal op i den skala for at sikre lønsomheden i investeringen,« forklarer Henrik Andersen.

Det har også været et ufravigeligt krav, at råvarerne fra den amerikanske samarbejdspartner lever op til de stadigt højere kvalitetskrav, som AFI’s kunder stiller. Proteinblandingerne og mælkesukkeret fra AFI anvendes i blandt andet modermælkserstatning, sportsernæring og i specialernæring til syge.

»Fabrikken i USA bliver en del af Arlas globale supply chain. Fabrikken skal selvsagt levere en del produkter til det nordamerikanske marked, hvor vi gerne vil være meget større på blandt andet salg af proteiner til sportsernæring og specialprodukter til syge. Men den amerikanske fabrik skal også forsyne markederne i blandt andet Kina og Sydøstasien,« fortæller Henrik Andersen.

Han peger på, at Kina tegner sig for mere end halvdelen af verdensmarkedet for mælkepulver til børneernæring, og Arla venter at opbygge en stor eksport fra USA til Kina og andre lande i Asien.

Seniorrådgiver Henning Otte Hansen fra Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, KU, vurderer, at aftalen har stor værdi for Arla.

»Det betyder, at Arla får en langt stærkere position på et kontinent, som hidtil har spillet en mindre rolle for selskabet. Når Arla nu bygger en protein- og laktosefabrik i USA indebærer der også, at selskabet kan overføre og opskalere den teknologi, der allerede er udviklet på de danske fabrikker. Det betyder, at udviklingsomkostningerne hurtigere kan tilbagebetales,« påpeger Henning Otte Hansen.

Han peger også på, at den internationale mejerisektor er præget af en konsoliderings- og fusionsbølge, og set i det lys er det vigtigt, at Arla slår til, når muligheden for vækst byder sig, så selskabet kan bevare sin relative størrelse.