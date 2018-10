Dansk milliardærarving taber penge

Skibsredersønnen Christian Paulsen har igen underskud på sine investeringer. Men hans helikopterfirma flyver fint.

Den danske milliardærarving Christian Paulsen, der er søn af tidligere skibsreder Tonny Dalhøj Paulsen, må igen sluge et milliontab i sine selskaber.

Det skyldes bl.a. konkursen hos den danske mobilproducent Lumigon, som Christian Paulsen var medejer af.

Et nyt regnskab fra Christian Paulsens holdingselskab, Pikes Peak Holding ApS, viser et underskud efter skat på 6,4 mio. kr. Udover tab på datterselskaber har Christian Paulsen haft tab på værdipapirer og valuta, fremgår det.

Det er ikke første gang, at Christian Paulsen må indkassere et milliontab. Det gjorde han også for to år siden, da hans holdingselskab tabte 54 mio. kr. Året efter var der til gengæld et overskud på 28 mio. kr.

Den i offentligheden ukendte rigmand ejede en pæn del af mobilproducenten Lumigon, som i august 2017 indgav konkursbegæring. Forud for konkursen havde selskabet haft store drømme om at udfordre giganter som Apple og Samsung.

Men pengene fossede ud af kassen med et samlet tab på over 100 mio. kr., og til sidst måtte ledelsen give op.

Lumigons telefon T3 kostede 6.000 kr. for en almindelig model og 11.000 kr. for en specialmodel med guldbelægning. Særlige modeller med diamanter eller massivt guld var til salg for op mod 400.000 kr.

Christian Paulsen ejede sin del af Lumigon gennem selskabet SeaTwo ApS.

Udover mobiltelefoner har Christian Paulsen investeret en del af sin formue i helikoptere. Han er til dagligt adm. direktør i sit eget helikopterfirma Charlie9 Helicopters, som bl.a. tilbyder rundflyvninger og særlige VIP-flyvninger.

Det selskab har haft beskedne overskud fire år i træk.

Børsen har tidligere forsøgt at få den sky rigmand i tale. Men han har givet udtryk for, at han ikke ønsker at tale om, hvordan hans formue forvaltes.

Ifølge Børsen overtog Christian Paulsen i 2014 styrpinden i faderen Tonny Dalhøj Paulsens to holdingselskaber, 360denmark og Seaone, der havde en samlet formue på 1,6 mia. kr.

Disse selskaber er efterfølgende blevet spaltet og opløst. Egenkapitalen i Christian Paulsens holdingselskab er i dag på 650 mio. kr.

Christian Paulsens far, Tonny Dalhøj Paulsen, solgte i 2007 sammen med makkeren Peter Bohnsen deres fælles livsværk, containerrederiet Unifeeder, til den britiske kapitalfond Montagu for omkring 2 mia. kr.