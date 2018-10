Ann Rasmussen købte flybillet en time før flykrak

Det krakkede flyselskab Primera Air solgte billetter helt op til sin konkurs. Flere dage før konkursen skiftede selskabet bag Primera Air navn i cvr-registeret.

Ann Hoffmann Laurberg Rasmussen troede, nogen drillede hende, da hun mandag aften tjekkede sit Facebook-feed.

For feedet var fyldt med ting og sager om flyselskabet Primera Airs konkurs. Hurtigt fandt Ann Hoffmann Laurberg Rasmussen dog ud af, at det ikke var for sjov.

Kl. 18.30 dansk tid havde Primera Air meldt ud på sin Facebook-side, at den ville gå konkurs og stoppe sine aktiviteter. Knap en time forinden, kl. 17.36, havde Ann Hoffmann Laurberg Rasmussen ellers købt en enkeltbillet til knap 1.000 kr. til tyrkiske Antalya gennem Primera Airs hjemmeside.

»Det er usmageligt, at man sælger billetter så tæt på en konkurs. Da jeg købte min billet, må Primera Air have vidst, hvor det bar hen,« siger hun.

På Primera Airs hjemmeside er nyheden om flyselskabets lukning dateret til kl. 21 den 30. september. Altså knap et døgn før konkursmeldingen blev meldt ud i offentligheden.

Selve selskabet bag flyfirmaet, Primera Air Scandinavia A/S, skiftede navn til PAS A/S, mens rejsekoncernen Primera Travel A/S blev til Bravo Tours A/S.

Primera Travel A/S, eller nu Bravo Tours A/S, har samme ejer og persongalleri i ledelsen som Primera Air. Rejsekoncernen driver fem rejseselskaber, herunder Bravo Tours og Sun Tours, som alle havde Primera Air som sin primære flypartner.

Bravo Tours A/S’ adm. direktør, Peder Hornshøj, har siden 2009 siddet i Primera Airs tre mand store bestyrelse i Danmark. Han kendte dog intet til flyselskabets krak før mandag aften, fortæller han.

»Vi bliver bekendt med situationen, da en af flyvecheferne i Primera Air tweeter til sine nærmeste medarbejdere, at han er blevet meddelt, at selskabet indstiller flyvningerne og lukker. Dette tweet bliver videresendt til én af vores medarbejdere omkring kl. 19 mandag aften,« siger Peder Hornshøj i en skriftlig kommentar til Finans.

Han forklarer samtidig, at Primera Travel A/S’ navneændring har »absolut ingenting« at gøre med Primera Air-konkursen.

Derudover mener han, at nyheden på Primera Airs hjemmeside om lukningen allerede den 30. september, må bero på en fejl.

Samtidig ved Peder Hornshøj ikke, hvornår Primera Air burde have stoppet billetsalget.

»Jeg ved ikke, hvilke regler der er omkring sådan noget, men jeg er da enig i, at det er uheldigt for denne kvinde (Ann Hoffmann Laurberg Rasmussen, red.), men hvornår er rette tid?« skriver Peder Hornshøj til Finans.

Ann Hoffmann Laurberg Rasmussen håber blot at få sine penge tilbage. Chancen er god, da hun brugte et Mastercard til at købe flybilletten hos Primera Air.

Dermed kan hendes bank søge erstatning på hendes vegne.

Kuratellet i konkursboet efter Primera Air oplyser til Finans, at de undersøger forholdene op til konkursen. Lige nu er fokus dog primært på » at sikre de tilbageværende aktiver og sikre kommunikation til de mange medarbejdere og andre interessenter, der er kommet i klemme i forbindelse med konkursen«.