Kongefamiliens hemmelige flyrute blev fundet på gaden - det koster en bøde

En usædvanlig sikkerhedsbrøler har nu fået konsekvenser for Heathrow Airport i London.

En af verdens største og mest travle lufthavne, Heathrow Airport i London, har fået en bøde på 1 mio. kr. efter et usædvanligt sikkerhedslæk. Det skriver BBC.

For præcis et år siden fandt en borger i London et USB-stik midt på gaden, angiveligt med oplysninger om eksempelvis kongefamiliens hemmelige rute til og fra flyene i Heathrow Airport. Lufthavnen igangsatte straks en undersøgelse af sagen.

Heathrow Airport har nu fået en bøde af et britisk tilsyn for at have undladt at beskytte vigtige data. Det USB-stik, som borgeren fandt, indeholdt mere end 1.000 filer, og det var hverken krypteret eller beskyttet af et password.

Det britiske tilsyn ICO, som har udstukket bøden, vil dog ikke bekræfte, at USB-stikket indeholdt fortrolige oplysninger om den britiske kongefamilies hemmelige rute til og fra lufthavnen.

Det er ellers blevet beskrevet udførligt af avisen The Sunday Mirror, som fik udleveret USB-stikket af den borger, som i sin tid fandt det på en gade i det vestlige London.

USB-stikket indeholdt angiveligt også en oversigt over sikkerhedskameraer, tunneller og flugtveje i Heathrow Airport.

Heathrow Airport er Europas travleste lufthavn målt på antallet af internationale passager og nummer to på verdensplan - kun overgået af Dubai International Airport. Hvert år har lufthavnen, der ligger 23 km uden for det centrale London, over 75 mio. passagerer.