En stribe fjernvarmeselskaber har netop fået grønt lys til at opkræve 1,6 mia. kr. hos kunderne. En endnu større milliardopkrævning venter kunderne forude.

Fjernvarmeselskaber på tværs af landet har fået grønt lys til at opkræve 1,6 mia. kr. i ekstraregninger hos kunderne. Det oplyser statens vagthund på området, Forsyningstilsynet, efter at det har behandlet de første 28 ansøgninger fra de selskaber, der vil udnytte en stærkt udskældt rentefinte.

Fjernvarmeselskabernes rentefinte Fjernvarmeselskaber opererer under det såkaldte hvile i sig selv-princip, der blev indført med den første varmeforsyningslov i 1981. Princippet skal bl.a. forhindre, at varmeselskaber opbygger formuer. Giver varmedriften overskud, skal det prompte føre til lavere varmepriser for forbrugerne.

Princippet forhindrer af samme grund ejerne – f.eks. kommuner – i at hive overskud ud af selskaberne. Reglerne gælder dog kun for værdier skabt efter varmeforsyningslovens ikrafttræden den 1. marts 1981. Værdier skabt før denne dato reguleres derimod ikke af loven.

Det fik i 2003 det daværende Energigruppen Jylland fra Herning til at ansøge Energitilsynet om at måtte opkræve renter af genanskaffelsesværdien af de historisk opsparede værdier i selskabet. I 2012 fik selskabet ja til at opkræve en renteregning på 282 mio. kr. hos varmekunderne.

Samtidig åbner afgørelsen op for, at der også fremtidigt kan opkræves rentebetaling af de opsparede værdier. I januar godkendte Energitilsynet, at Eniig Varme, tidligere Energigruppen Jylland, måtte opkræve yderligere 172 mio. kr. i renter hos varmekunderne i Herning i perioden 2017-2020.

Oprindelig havde yderligere 58 fjernvarmeselskaber ansøgt Energitilsynet om godkendelse af lignende renteregninger til varmekunderne. En række selskaber har trukket deres ansøgninger, men 45 selskaber ønsker at gøre brug af den historiske rentefidus.

Energitilsynet er siden blevet til Forsyningstilsynet, som foreløbig har gennemgået 28 ansøgninger og godkendt ekstraregninger for 1,6 mia. kr.



Forude venter behandling af yderligere 17 ansøgninger, og tilsynets direktør, Carsten Smidt, lægger ikke skjul på, at der er en endnu større milliardopkrævning på vej.

»Det samlede beløb i de resterende ansøgninger er betydelig større, end det beløb vi har godkendt på nuværende tidspunkt,« siger Carsten Smidt, der udelukkende forholder sig til, hvad fjernvarmeselskaberne har ret til ifølge loven.

Det udløste ramaskrig på Christiansborg, da Finans sidste år afslørede, at en lang række fjernvarmeselskaber ville udnytte en rentefinte til at opkræve milliarder hos forbrugerne, uden at de får mere varme for pengene. Finten består i at udnytte en åbning i loven til at opkræve forrentning af selskabernes såkaldte historiske indskudskapital.

Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V) og en bred forligskreds satte ind med ny lovgivning og opfordrede kraftigt selskaberne til at trække deres ansøgninger tilbage. Det har 45 selskaber dog valgt at ignorere, og efter tilsynets godkendelser er de første ekstraregninger nu på vej til kunderne.

»Pengene vil udelukkende vil blive brugt til grønne investeringer,« siger Jan Kauffmann, direktør i det københavnske fjernvarmeselskab Hofor, der har fået grønt lys til at sende ekstraregninger for 761 mio. kr.

Professor Per Nikolaj Bukh fra Aalborg Universitet mener, at selskaberne misbruger et hul i loven.

»Det er på ingen måde rimeligt, at de skal have forrentet kapital, der ligger mange år tilbage,« siger han.