Ambu-topchef står til gevinst på 400 mio. kr.: Nu lægger han alle detaljer om lønpakken frem

Ambu med Lars Marcher i front vil lægge alle detaljer frem om det optionsprogram, der står til at forgylde ikke mindst ham selv. Meldingen bliver positivt modtaget blandt investorer.

Ambu-topchef Lars Marcher har fået nok af omverdenens kritik af sit bonusprogram, der samlet står til at indbringe ham i alt ca. 400 mio. kr.

Som det første børsnoterede selskab i Danmark vil medicoselskabet lægge alle detaljer om ledelsens aflønning frem.

»Vi er de første i Danmark, der kommer med fuldstændig transparens. Alt kommer ud. Hvis der er noget, jeg ikke kan lide, er det, hvis folk tror, at der er fejet noget ind under gulvtæppet,« siger Lars Marcher, adm. direktør i Ambu.

Den eksplosive kursudvikling i Ambu har trods den seneste måneds tids halvering af aktiekursen givet aktionærerne et afkast på mere end 1.100 pct. de seneste fem år.

Som følge af de mange optioner er kursudviklingen i den grad også kommet Lars Marchers egen formue til gode. For få måneder siden var hans optionsprogram samlet hele 735 mio. kr. værd.

»Det vil gøre det lettere for pressen og for investorer at se, præcis hvordan det hænger sammen, og så må man vurdere, om det er rimeligt eller uretfærdigt. Men når vi går til generalforsamling i december, kan ingen tage ordet og sige, at de ikke forstår, hvordan det er skruet sammen,« siger Lars Marcher.

Lars Marchers optionsprogram Lars Marchers optionsprogrammer er samlet, efter han i foråret scorede en gevinst på lige over 50 mio. kr. kontant ved at købe til kurs 10 og sælge til kurs 190, i dag lige knap 400 mio. kr. værd for direktøren. Da kursen toppede lige under 280 kr. i midten af august 2018, stod direktøren dog til at kunne hente 735 mio. kr. Efteråret har altså på papiret kostet Lars Marcher ca. 335 mio. kr. Optionsprogrammerne fra 2013 og frem til i dag kan først endelig indløses i 2024. Langt størstedelen af Lars Marchers udestående gevinst er dog bundet til et program, der allerede er aktivt, og skal udnyttes mellem 2018 og 2021. Kilde: Nasdaq, Ambu, Finanstilsynet og egne beregninger.



Den tilgang får rosende ord med fra investeringsmiljøet.

»Transparens omkring optionsprogrammer er godt, fordi det er med til at afmystificere det. Når der er fuldkommen information, kan folk selv danne sig deres egne meninger om rimeligheden i det på baggrund af fakta og ikke, hvordan man tror, det hænger sammen,« siger Tue Østergaard, aktiechef i finanshuset ABG Sundal Collier.

Lars Marcher mener, at Ambu allerede i dag rapporterer langt bedre, end hvad mange af de øvrige selskaber i det ledende C25-indeks gør.

»Selv med den nuværende måde at gøre det på kan man se mine optioner, hvor mange aktier jeg ejer, og hvornår programmerne er fra. Det gør, at man har kunnet regne værdien ud. Det kan man ikke gøre på ret mange af de andre (selskaber, red.),« siger Lars Marcher.

Hos landets største bankuafhængige kapitalforvalter er der også tilfredshed.

»Vi vil gerne have så høj en grad af transparens som muligt, så vi kan gennemskue det setup, der ligger i forhold til bestyrelsens aflønning af direktionen. Så kan vi se, om der er uhensigtsmæssige KPI’er eller incitamentsordninger, der ikke gavner os som aktionærer,« siger Otto Friedrichsen, aktiestrateg i Formuepleje.