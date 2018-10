Danmarks anden- og tredjestørste elselskab bliver til ét, når SE og Eniig går sammen. SE's topchef Niels Duedahl bliver direktør for den nye gigant.

709.000 jyske andelshavere skal vænne sig til at sige ”Norlys”. Det bliver nemlig navnet på Danmarks nye energi-gigant, efter at de to jyske elselskaber SE, som dækker Sydjylland, og Eniig, som dækker en del af Midt- og Nordjylland, torsdag har meldt ud, at de slår pjalterne sammen.

SE’s adm. direktør, Niels Duedahl, bliver den nye topchef i den nye fusion, der gør Norlys til det største andelsejede elselskab i Danmark. Eniigs’ adm. direktør, Martin Romvig, bliver næstkommanderende.

Så stor bliver Norlys: Norlys a.m.b.a. vil få en egenkapital på ca. 18 mia. kr., samlede aktiver på ca. 30 mia. kr., en driftsindtjening på ca. 1,9 mia. kr. samt en omsætning på ca. 8 mia. kr.

Selskabet vil samlet have 709.000 andelshavere samt mere end 1 million tv- og internetkunder.

SE og Eniig ejer betydelige infrastrukturer i Danmark. Elforsyningen dækker samlet 709.000 andelshavere (30 % af de danske husholdninger), og bredbåndsiden dækker mere end 1.000.000 husstande fordelt mellem fiber- og kabelanlæg (42 % af de danske husholdninger). De to selskaber dækker tilsammen mere end 40 % af den danske geografi.

Selskabet OpenNet, hvor Eniig og SE i forvejen samarbejder om at fremme åbningen af fibernettene i Danmark, vil fortsætte som uafhængigt selskab, der kan styrke konkurrencen og Danmarks digitalisering.



En del af ambitionen for den nye el-gigant bliver at sikre samtlige andelshavere adgang til lynhurtigt fibernet senest ved udgangen af 2023.

»En fusion af vores selskaber vil give os en markant markedsposition inden for både energi- og teleområdet. Vores skala, lønsomhed og konkurrencekraft bliver øget, og med det kan vi sikre konkurrencedygtige priser på produkter og services. Det er der behov for, ikke mindst i en telesektor, som er præget af markant konkurrence og hurtig udvikling. Ved fusionen skaber vi et signifikant modspil til de øvrige aktører på markedet,« siger Eniig’s bestyrelsesformand, Jan Skytte Pedersen, i en pressemeddelelse.

Som en del af fusionsaftalen får koncernen hovedsæde i Silkeborg. Aalborg bliver center for kommerciel energihandel, Esbjerg for elforsyningen samt Aarhus og Sønderborg for internet- og tv-forretningen.

SE og Eniig lavede i tidligere på året en aftale om at lukke modparten ind på hinandens fiberkabler. Men nu bliver alt fra el-net og fibernet til tv-distributører fælleseje. I alt kommer det nye Norlys til at dække ca. 40 pct. af den danske geografi.

Men fusionen betyder også, at den nye energikæmpe pumper sine muskler op til at kunne investere massivt i grøn energi. Norlys får en samlet egenkapital på ikke mindre end 18 mia. kr.

»Både inden for vores andelshaveraktiviteter og vores kommercielle aktiviteter opnår vi sammen den investeringskraft, der skal til for at sikre øget digitalisering og styrke grøn omstilling i Danmark. Det kræver blandt andet massive investeringer i de kommende år at ombygge det danske el-net til at være katalysator for grøn energi – et stort og vigtigt arbejde, vi som elselskaber har foran os, og som vi løfter bedst ved at slå kræfterne sammen,« siger Jens Erik Platz, bestyrelsesformand i SE.