Nye konkurrenter har trængt Danish Crown i defensiven på verdensmarkedet. Slagterigigantens topchef vurderer, at sektoren kun kan overleve i den nuværende skala, hvis der gennemføres en regulær revolution i slagteribranchen og landbruget.

En ny frygtindgydende konkurrent trænger de danske slagterier og landmænd baglæns på verdensmarkedet.

Truslen er så stor, at slagteribranchen og svineproduktionen i Danmark kun kan overleve i den nuværende skala, hvis hele sektoren gennemfører revolutionerende forandringer af forretningsmodellen. Det vurderer Danish Crowns topchef, Jais Valeur.

»Danish Crown skal præstere en markant bedre indtjening og højere svinekødsafregning til selskabets andelshavere. Men samtidig bliver vi nødt til at hjælpe med at sænke omkostningerne ude hos vores andelshavere. Vores sektor er under så stort pres, at vi skal vinde på begge fronter - højere afregning og lavere omkostninger - ellers tror jeg ikke, der er en fremtid for dansk svineproduktion i den nuværende skala,« siger Jais Valeur.

Den danske slagterigigant er de seneste år kommet under et voldsomt pres fra en ny type af konkurrenter fra især Spanien og USA. Der er tale om store koncerner, som har formået at presse omkostningerne ekstremt langt ned og samtidig optimere salget.

Selskaberne er organiseret efter den såkaldte integrator-model, som indebærer, at et selskab ejer hele værdikæden: Avlsgrise, smågrise, slagtesvin, foderproduktion, slagterier, forædlingsindustri osv.

På få år er den årlige spanske produktion af slagtesvin vokset med næsten 10 mio., og eksporten til verdensmarkedet er nærmest eksploderet.

»De spanske slagterier er relativt højteknologiske og velinvesterede. De har fået adgang til markederne i Asien hurtigere, end nogen havde ventet, og vinder markedsandele fra os i blandt andet Japan. Samtidig har de øget forædlingen af deres grisekød og organiseret produktionen på en ekstremt effektiv måde, der presser omkostningerne længere og længere ned,« fortæller Jais Valeur.

I den spanske - og amerikanske - forretningsmodel er det selskabet, der fuldstændig bestemmer, hvordan produktionen ude hos landmændene skal foregå. I den danske model er Danish Crown ejet af 2.050 svineproducenter, og hver af disse andelshavere afgør suverænt, hvor mange grise de vil producere, hvordan produktionen skal foregå, og hvornår slagteriet skal hente grisene.

Hvis vi vil stå distancen på verdensmarkedet, er vi nødt til at gå den vej og standardisere alt det vi kan for at presse omkostningerne ned. Martin Lund Madsen, landmand

Ifølge Jais Valeur er det nødvendigt at kopiere elementer fra den spanske og amerikanske forretningsmodel, hvis dansk svineproduktion skal overleve som en stor eksportsektor.

»Eksempelvis har vi i dag 2.050 andelshavere, som hver for sig sidder og indkøber foder og afgør, hvordan den optimale blanding ser ud. Det kan gøres langt smartere og billigere. Jeg vil gerne frem til, at Danish Crown i samarbejde med grovvarebranchen udvikler et lille antal økonomisk optimale standardblandinger og puljer indkøbene. Så vi kan få en kæmpe volumen bag og presse priserne så langt ned som muligt,« siger Jais Valeur.

Han ser også muligheder for, at selskabets andelshavere kan pulje indkøb af rådgivning og eksempelvis dyrlægeydelser.

Danish Crowns største andelshaver støtter ubetinget disse tanker:

»Hvis vi vil stå distancen på verdensmarkedet, er vi nødt til at gå den vej og standardisere alt det vi kan for at presse omkostningerne ned. Ellers er vi et døende erhverv,« advarer landmand Martin Lund Madsen, som årligt producerer en kvart million slagtesvin.