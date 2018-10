Fødevarestyrelsen har politianmeldt dansk producent af kosttilskud

Pharma Nord er blevet politianmeldt for en »lidt for kreativ« markedsføring.

Pharma Nord er mistænkt for at være for kreativ i sin markedsføring efter virksomheden har indrykket kosttilskudsannoncer i et magasin, der samtidig indeholdt redaktionelle artikler om fordelene ved produkterne.

Det fremgår af Fødevarestyrelsens seneste kontrolrapport, der blev udarbejdet i september.

På den baggrund har styrelsen nu valgt at politianmelde den jyske virksomhed med hovedsæde i Vejle, skriver JyskeVestkysten.

Pharma Nord er mistænkt for såkaldt sygdomsanprisning, hvilket er en ulovlig praksis. Sygdomsanprisning betyder, at man som producent hævder eller antyder, at en »fødevare kan forebygge, behandle eller helbrede menneskelig sygdom«, fremgår det af Fødevarestyrelsens kontrolrapport.

Sagen drejer sig konkret om, at Pharma Nord ifølge styrelsen har indrykket i alt ni annoncer om virksomhedens kosttilskud i de senste fem udgivelser af magasinet Sund Forskning, der i samme udgivelser har omtalt fordelene ved kosttilskuddene i de redaktionelle artikler.

Af Fødevarestyrelsens kontrolrapport fremgår det, at Sund Forskning i de redaktionelle artikler bl.a. har skrevet, at forskellige patientgrupper ved at indtage bestemte kosttilskud eksempelvis »havde 43 pct. lavere risiko for at dø af deres sygdom« samt »54 pct. lavere hjerte-kar-dødelighed og markant forbedret hjertefunktion«.

Dertil kommer, at den freelancejournalist, der har skrevet artiklerne i magasinet, tidligere har været ansat af Pharma Nord og fortsat anvendes til udarbejdelse af bl.a. pressemeddelelser og nyhedsbreve.

Pharma Nords marketingdirektør, Aksel Munksgaard, er uenig i styrelsens konklusion om vildledning og undrer sig over, at man har valgt at politianmelde netop Pharma Nord.

»Fødevarestyrelsen har jo ikke fundet noget ulovligt ved vores annoncer, de lever alle op til gældende regler. Hvis det her er noget, så er det et indgreb i den redaktionelle frihed hos Sund Forskning, og den har vi ingen indflydelse på. Hvad Sund Forskning vælger at skrive om, er helt op til dem,« siger Aksel Munskgaard til JyskeVestkysten.

Michael Rosenmark, chef for Fødevarestyrelsens rejsehold, mener dog, at markedsføringen er »lidt for kreativ«.

»Det er korrekt, at annoncerne overholder alle gældende regler, men for os ser det ud som om, at alt det, der ikke er tilladt at skrive i en annonce, har man så fået skrevet i en redaktionel artikel, der i magasinet står tæt på annoncerne. Dertil kan vi konstatere, at den journalist, der har skrevet artiklerne, også har fået løn fra Pharma Nord i samme periode,« siger han til mediet.

Aksel Munksgaard afviser over for mediet, at der skulle være tale om, at Pharma Nord har købt sig til ekstra omtale.