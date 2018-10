Den amerikanske varehuskæde Sears kollapser under sin store gæld. Topchefen træder tilbage.

Den gældsplagede amerikanske varehuskæde Sears, der engang var USA's største, søger nu i ly for kreditorerne i et forsøg på at redde sin konkurstruede forretning.

Sears har søgt om konkursbeskyttelse under de amerikanske Chapter 11-konkursregler. Det svarer til det, man herhjemme kender som betalingsstandsning.

Sears har i årevis kæmpet med massive underskud og en milliardgæld, der er vokset sig større og større. Ved at søge om konkursbeskyttelse har varehuskæden mulighed for at foretage omstruktureringer og holde sine butikker åbne, uden at kreditorerne kan sætte en stopper for det.

Sears har sikret sig et lån på 3,2 mia. kr., der skal sikre, at kæden kan aflønne sine medarbejdere og fylde varer på hylderne. Samtidig er planen at lukke 150 varehuse i et forsøg på at nedbringe kædens omkostninger og sikre dens overlevelse.

Sears, der er kendt for sine gigantiske varehuse på op mod 75.000 kvm., var engang USA's mægtigste varehuskæde, men har i årtier gennemlevet en smertefuld nedtur. Ejeren Edward Lampert, som også er direktør, har forgæves forsøgt at tilpasse kæden til de nye forbrugsmønstre.

Imens er pengene fosset ud - 37 mia. kr. i underskud på fem år - og gælden i kæden er vokset sig næsten lige så stor, 36 mia. kr.

I forbindelse med konkursbegæringen træder Edward Lampert tilbage som topchef, men bliver som formand.