Nyt dansk urmærke konkurs

Kassen var tom, fortæller ejerne bag Orlo, der har solgt sine ure i Danmark og udlandet.

Det danske urfirma Orlo, der er stiftet af iværksætterne Kenn Haagaard og Frederik Høltzel, er blevet begæret konkurs.

Et stort millionunderskud betød, at firmaet løb før for penge, og derfor har ejerne - to år efter stiftelsen - givet op. Det skriver Fyens Stiftstidende.

Kenn Haagaard og Frederik Høltzel forlod i 2016 begge stillinger hos Georg Jensen for at forfølge drømmen om at blive iværksættere i urverdenen. Og i første omgang så det ud, som om det skulle blive en succes.

Duoen fik skrabet 5 mio. kr. sammen til at finansiere deres firma, og den første måned omsatte de for 900.000 kr., fortalte de sidste år til Børsen.

Men da der for nogle måneder siden landede et årsregnskab fra Orlo, så situationen pludselig knap så opløftende ud. Et underskud på over 3 mio. kr. havde tømt pengekassen, og der var væsentlig usikkerhed om den fortsatte drift.

»Selskabets likviditet er presset som følge af, at det har taget længere tid at komme ind på det danske marked end forventet, og at investeringen i nye markeder derfor også er blevet udskudt. Ledelsen er i gang med at opnå tilsagn om finansiering af den løbende drift og de nødvendige investeringer i de kommende år,« skrev ledelsen.

Nu er Orlo så begæret konkurs.

»Vi er banalt set løbet tør for penge og har ikke haft mulighed for selv at skyde kapital ind,« siger medejer Kenn Saxtorph Haagaard til Fyens.dk.

Han vil ikke afsløre, hvem der har begæret konkursen.

»Men det er ikke os selv og heller ikke Skat. Det er en kreditor,« siger han.

Orlo, der har hovedsæde i Svendborg på Fyn, har solgt sine ure gennem forskellige urforhandlere i både Danmark og udlandet, egen webshop samt på netbutikken Boozt.com.