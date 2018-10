Onsdag bliver hash lovligt i Canada... og en underskov af virksomheder er ellevilde

Virksomheder kan se et nyt milliardmarked for sig, når hashen bliver lovligt i Canada fra onsdag.

Onsdag vågner canadierne op til en ny milepæl i landets lovgivning. Det bliver nemlig lovligt for personer over 18 år at købe op til 30 gram cannabis - også kendt som hash.

Men det er ikke kun de mange forkæmpere for fri hash, der ser frem til onsdag. En helt ny industri ser nemlig sit snit til at lukrere på ophævelsen af forbuddet.

Legalisering af hash har nemlig ansporet et såkaldt ”grøn rush”, som er en kommerciel bølge, hvor virksomheder skaber forretninger på at sælge hash, rygetilbehør eller frø til hampplanter, hvor hash kommer fra.

Det har vist sig som en voksende industri i de amerikanske stater, hvor hashen er blevet legaliseret. Og nu håber en underskov af virksomheder, at det samme vil ske i Canada.

»Ud fra et økonomisk synspunkt er det en helt ny industri, der vil skabe en hel del nye job,« fortæller Jamie Kunkel, der ejer Smoke Signals, en mindre kæde af apoteker, der sælger medicinsk canabis, til det canadiske medie CBC.

Fra årsskiftet blev der åbnet for legalt hashsalg i Californien. Et nyt studie fra det velansete konsulentfirma Arcview estimerer, at den legale hashindustri i USA vil kunne omsætte op mod 40 milliarder dollar om tre år. Det svarer til over 250 milliarder kroner. Samtidig vil industrien skabe 400.000 nye job, viser studiet.

Jamie Kunkel har fire apoteker, hvorfra han i dag kun må sælge hash til medicinsk brug. Men mange eksperter har peget på, at markedet for hash vil eksplodere i Canada - ligesom vi har set det i USA. Jamie Kunkel håber da også, at apotekkæden vil vokse betragteligt med den nye lovgivning.

»Det bliver interessant, når markedet for hash og ikke mindst følgeindustrien bliver en del af den åbne økonomi. Det giver grundlag for nye forretninger,« siger han.

Det bliver tilladt at have fire hampplanter til eget forbrug, hvis frøene er købt hos en godkendt forhandler.

Selv om mange forretningsdrivende som Jamie Kunkel ser en lysende fremtid, bliver der ikke frit slag på hashmarkedet. Selve hashsalget vil fortsat være reguleret og lovovertrædelser kan medføre lange fængselsstraffe. Det kan blandt andet straffes med op til 14 års fængsel at give eller sælge hash til unge under 18 år, fremgår det den canadiske regerings omtale af loven.