Grundfos-ejer hyrer topadvokater bag om ryggen på egen fondsdirektør

Mindre end 24 timer efter at Poul Due Jensens Fond ud af det blå mistede sit formandskab, hyrede fonden et anerkendt advokatfirma til at varetage en sag med fondsmyndighederne.

Søndag forlod formand Jens Bager og næstformand Ingelise Bogason med øjeblikkelig virkning Poul Due Jensens Fond. Mandag hyrede fonden så et af Danmarks største advokatfirmaer, Bech-Bruun, til at håndtere en sag over for Erhvervsstyrelsen.

Forespurgt til sagen afviser Christian Hartvig, fondsdirektør i Poul Due Jensens Fond, imidlertid ethvert samarbejde med Bech-Bruun.

»Mig bekendt er Bech-Bruun ikke advokat for Poul Due Jensens Fond,« siger Christian Hartvig og tilføjer, at fonden normalt bruger advokatfirmaet Plesner.

Sagen kort Poul Due Jensens Fond har siden marts 2018 været ledet af formand Jens Bager og Ingelise Bogason - næstformand siden 2011.

Jens Bager blev håndplukket til posten af den afgående formand, Grundfos-arving Niels Due Jensen.

Sammen med Anne-Birgitte Albrechtsen, topchef i Plan International, har Jens Bager og Ingelise Bogason tegnet sig for 3 af 4 eksternt valgte bestyrelsesmedlemmer.

Den 15. oktober meddeler fonden i en kortfattet meddelelse, at såvel formandskabet som Anne-Birgitte Albrechtsen forlader fondsbestyrelsen med øjeblikkelig virkning.

Årsagen angives kortfattet som uenighed om strategien for fonden.

Siden har den hovedrige fond været fuldstændig tilknappet om det opsigtsvækkende opgør.

Finans har fået aktindsigt i registreringer og dokumenter i Erhvervsstyrelsen, og heraf fremgår det, at Bech-Bruun mandag den 15. oktober tog kontakt til styrelsen på vegne af Poul Due Jensens Fond med en »anmodning om vejledende fortolkning«.

Erhvervsstyrelsen har i første omgang afvist at udlevere dokumenterne bag henvendelsen, fordi de kan indeholde oplysninger »af væsentlig økonomisk« betydning.

Selv om Christian Hartvig ikke kender til henvendelsen, kalder han det »overvejende sandsynligt«, at Bech-Bruuns kontakt til fondsmyndighederne har forbindelse til det opsigtsvækkende opgør i fondsbestyrelsen.

Jeg har selv udsat min afgang på ferie i et døgn for at kunne blive klogere, men det blev jeg altså ikke, og så kørte jeg. Christian Hartvig, fondsdirektør i Poul Due Jensens Fond

Anders Drejer, professor i ledelse ved Aalborg Universitet, tror ikke, at sagen - som det ellers er meldt ud - handler om uenighed om strategien for fonden.

»Strategien har jo været soleklar fra starten, og den har ikke ændret sig i de syv måneder, der er gået, siden formandskabet kom til. Derfor er det svært at forestille sig andet, end at det hele bunder i et personopgør,« siger Anders Drejer.

Af samme grund er ledelseseksperten ikke forundret over, at fondsbestyrelsen er gået uden om fondsdirektøren.

»Det er nødvendigt at huske på, at Grundfos - erhvervsfond eller ej - de facto er en virksomhed styret af ejerfamilien,« siger Anders Drejer.

Alligevel er Christian Hartvig forbavset, idet alle engagementer med advokater og leverandører normalt går via hans skrivebord.

»Så det undrer mig meget,« siger han om hele sagen.

Poul Due Jensens Fond Poul Due Jensens Fond blev stiftet den 19. maj 1975 af Grundfos-stifter Poul Due Jensen.

Fonden sidder i dag på 88,1 pct. af aktierne i Grundfos-koncernen.

Det svarer til, at fonden råder over værdier for rundt regnet 35 mia. kr.

De øvrige Grundfos-ejere er medarbejderne, der sidder på 1,3 pct., mens stifterens efterkommere ejer 10,6 pct.

Heriblandt er Poul Due Jensens søn, Niels Due Jensen, der var fondsformand i perioden 2011-2018, inden han blev afløst på posten af Jens Bager.

Fondsdirektøren er for øjeblikket på efterårsferie. Ferien blev dog udskudt af det uventede opgør i fondsbestyrelsen.

Af en mailkorrespondance mellem sagens hovedpersoner fremgår det, at der øjensynligt var et forløb over flere dage op til bruddet søndag. Har du været inde over det forløb?

»Jeg har været orienteret om, at der var uenigheder, ja. Men jeg ved simpelthen ikke, hvori den strategiske uenighed består. Jeg har selv udsat min afgang på ferie i et døgn for at kunne blive klogere, men det blev jeg altså ikke, og så kørte jeg,« siger Christian Hartvig.

Selv om Plesner i dag er fondens husadvokat, har Bech-Bruun tidligere været hyret af Poul Due Jensens Fond.

Det var f.eks. tilfældet, da fonden i 2014 med Grundfos-arving og daværende fondsformand Niels Due Jensen i front ændrede vedtægterne og strammede grebet om Grundfos-ledelsen og de løbende forretningsmæssige dispositioner i pumpegiganten.

Ifølge fondsdirektøren er der indkaldt til bestyrelsesmøde i næste uge med en tvungen opgave om at finde en løsning på den aktuelle formandskrise.