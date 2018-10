Caroline Wozniacki indgår aftale om egen kryptovaluta

Den danske tennisstjerne Caroline Wozniacki har torsdag underskrevet en aftale, som betyder, at hun inden længe kan få lanceret sin egen kryptovaluta.

Ifølge nyhedsbureauet Reuters er aftalen indgået med det singaporeanske selskab Global Crypto Offering Exchange (GCOX), som i sin ejerkreds blandt andet har den tidligere fodboldspiller Michael Owen, bokseren Manny Pacquiao og Sheikh Khaled bin Zayed al-Nahyan, der er medlem af en af Abu Dhabis mest magtfulde familier.

- At være den første kvindelige atlet til at have sin egen valuta er rigtig sejt. Jeg ser frem til at udvikle det, før andre begynder at gøre det samme, siger Caroline Wozniacki til Reuters.

Tidligere i år har også den amerikanske popsanger Jason Derulo underskrevet en aftale omkring en lancering af sin egen valuta.

Bevæggrunden for at købe valutaerne er ifølge GCOX, at køberne får eksklusivt merchandise og interaktioner med deres yndlingsstjerner, samtidig med at stjernerne får et udbytte fra valutasalget.

Jeffrey Lin, som er administrerende direktør i GCOX, fortæller Reuters, at den første valuta baseret på en kendt person ventes at blive lanceret til næste år.

For at kunne købe de kendtes valutaer er der imidlertid først behov for også at købe andele i GCOX's egen valuta, der går under navnet ACM. Salget af disse er først lige startet.

Over for Reuters ønsker Jeffrey Lin ikke at oplyse, hvor mange ACM-enheder der er blevet solgt, men han fortæller, at "selskabet i teorien prøver at rejse mellem 300 og 600 mio. dollar".