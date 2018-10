Pensionskasser graver efter guld på bunden af tankmarked

Flere institutionelle investorer satser på gevinst ved at købe skibe. Noget, en række kapitalfonde for få år siden fik fingrene gevaldigt i klemme ved.

En række investorer er flittigt begyndt at investere milliarder i skibe i den pressede shippingindustri. De har blandt andet penge i ryggen fra pensionskasser og Mærsk-arvingen Robert Uggla.

Det er selvom, at flere kapitalfonde i øjeblikket slikker sårene efter at have tabt en formue på at satse på det underdrejede skibsmarked. Markedet er rigtig dårligt, og priserne på produkttankskibe er faldet rigtig meget. Nu er timingen rigtig. Jeppe Jensen, adm. direktør for Celsius Shipping

»Der er var en del, der gik ind i det med en meget spekulativ vinkel, og det gør vi ikke. Men skibe handles på historisk lave niveauer i øjeblikket, og det betyder, en del aktører er under pres, og at man kan investere i skibe på attraktive vilkår,« siger Lasse Thigaard, en af Pension Danmarks investeringschefer.

Kapitalfonde i danske tankrederier Torm

Den amerikanske kapitalfond Oaktree gik ind i det danske tankrederi Torm med en flåde til en værdi på 4,7 mia. kr. for til gengæld at få aktiemajoriteten og en gældsnedskrivning fra Torms kreditorer på 5,5 mia. kr. I 2018 spædede kapitalfonden til med yderligere 2,7 mia. kr. i en kapitalrejsning.

I 2016 faldt skibsværdierne med 25 pct., og Torm nedskrev med 185 mio. dollars, eller 1,2 mia. kr. Fra 2015 til første halvår af 2018 har tankrederiet samlet tabt 22 mio. dollars, eller 143 mio. kr., på bundlinjen.

Siden Torms nystiftede britiske moderselskab blev børsnoteret i april 2016 er aktiekursen rutjset nedad med 58 pct. Nordic Shipholding Den asiatiske kapitalfond Pacific Alliance Group (PAG) købte i 2013 gæld i danske Nordic Shipholding, der udlejer tankskibe, til gengæld for 75 pct. af aktierne. Siden da er aktiekursen faldet med 86 pct.



I 2016 nedskrev rederiet skibsværdierne med 5,1 mio. dollars, mens de i andet halvår for 2018 blev nedskrevet yderligere med 8,2 mio. dollars. Fra 2013 til første halvår af 2018 har tankrederiet samlet tjent 15 mio. dollars på bundlinjen – med minusser de seneste 2,5 år.



Den 1. oktober i 2018 brød Nordic Shipholding nogle af vilkårene - eller de såkaldte covenants - i sine låneaftaler med bankerne. Selskabet leder fortsat efter en løsning på pengemanglen, hvor salg af skibe kan være en mulighed.

Hafnia Tankers Hafnia Tankers blev skabt i oktober 2013 gennem en kapitalrejsning på 235 mio. dollars, eller 1,5 mia. kr., af 18 investorer anført af blandt andet kapitalfondene Blackstone og Tufton Oceanic. Siden har tankrederiet rejst 109 mio. dollars, overtaget nogle investorers flåde til gengæld for aktier og lånt 597 mio. dollars.



Siden 2013 har selskabet samlet lagt 60 mio. dollars til bundlinjen, hvoraf resultatet de seneste halvandet år har været negativt.



Hafnia, der er noteret på den norske OTC-børs, er i gang med at blive fusioneret ind i BW Group.

Han bakkes op af Danica, der lige som Pension Danmark har postet penge i investeringselskabet Navigare Capitals maritime investeringsfond.

»Det er en rigtig god mulighed for at investere med et stærkt team i et interessant skibsmarked,« lyder det fra investeringsdirektør Jesper Langmack i en mail.

De fleste penge i shippingsektoren bliver lavet på køb og salg af skibe, fordi skibsværdier svinger. Værdierne på mange skibe er skruet i bund i øjeblikket, og det har igen fået investorer til at få øjnene op for afkastmulighederne. For nylig blev et produkttankskib solgt til den laveste pris i 20 år.

»I øjeblikket har vi lige købt nogle produkttankskibe. Det har vi gjort, fordi markedet er rigtig dårligt, og priserne på produkttankskibe er faldet rigtig meget. Nu er timingen rigtig,« siger Jeppe Jensen, adm. direktør for Celsius Shipping.

Celsius Shipping og det delvist Robert Uggla-ejede Navigare Capital er to af de danske spillere, der rejser penge fra institutionelle investorer og kapitalfonde for at investere i skibe. Men i stedet for at satse på hurtige gevinster på skibsværdierne har de en tiårig tidshorisont og går samtidig efter at tjene penge på at leje skibene ud. Begge melder om fornuftige afkast.

»Vi er meget optagede af driften, så der kan skabes et løbende afkast over en længere periode. Det hænger sammen med, at vores investorer er pensionskasser, som typisk har lange tidshorisonter,« siger Henrik Ramskov, adm. direktør i Navigare Capital, som siden opstarten i 2017 har rejst omkring 3 mia. kr. til sin investeringsfond.

I jagten på afkast i nulrentemarkedet søger pensionskasser i både ud- og indland i højere grad mod alternative investeringer som ejendomsmarkedet, biogasanlæg, vindmøller - og nu også skibe. Med et langsigtet fokus adskiller Navigare og Celsius Shipping sig også fra de kapitalfonde, som for nogle år siden købte sig ind i nogle også dengang pressede tankrederier.

Siden den amerikanske kapitalfond Oaktree Capital skaffede sig aktiemajoriteten i det danske tankrederi Torm i en milliardinvestering i 2015, har rederiet taget en heftig nedskrivning, alt imens markedsværdien er skrumpet.

Den asiatiske kapitalfond Pacific Alliance Group har kunnet se aktiekursen synke med 86 pct. for det danske tankrederi Nordic Shipholding, der i øjeblikket er i problemer med bankerne på grund af brudte låneaftaler.

I Celsius Shipping og Navigare Capital er man overbevist om, at de med deres tilgang ikke ender i samme situation.

»Det skyldes efter min mening udelukkende, at man ikke har gjort sit hjemmearbejde godt nok,« siger Jeppe Jensen, der peger på vigtigheden af en strømlinet organisation med lav gældsætning og fokus på outsourcing.