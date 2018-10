Dansk biotekselskab lider sviende nederlag i opgør med amerikansk gigant

Aktien i biotekselskabet Forward Pharma falder brat på børsen i USA onsdag efter et patentnederlag til amerikanske Biogen kan betyde farvel til milliardindtægter.

Sille Wulff Mortensen, født 1982, er journalist på Finans. Hun har læst journalistik og virksomhedsstudier på Roskilde Universitet og Copenhagen Business School og blev færdig kandidat i 2010. Her fra har hun arbejdet på dagbladet Børsen og borsen.dk, hvor hendes stofområder talte virksomheder og økonomi. I 2014 blev hun ansat på Finans, hvor hun primært skriver om ledelse, ledere og karriere. I sin fritid er Sille en ihærdig løber, men skal det for alvor være sjovt, mener hun, at der skal et par ski under fødderne. Og så har hun efter knap tyve års pause genoptaget klaverspillet – til stor fornøjelse for hende selv.

Det danske biotekselskab Forward Pharma har lidt et sviende nederlag i et indædt patentslagsmål med den amerikanske gigant Biogen.



Et nederlag, der kan betyde farvel til milliardindtægter.

Forward Pharma har krævet royalties fra salget af Biogens sklerosemiddel Tecfidera, fordi det danske selskab mener at have patent på et stof, som midlet er baseret på.

Men den amerikanske appeldomstol har nu slået fast, at de amerikanske myndigheder ikke er enige.

»Vi er skuffede over Federal Circuits (Appelretten, red.) har bekræftet beslutningen fra patentdomstolen,« lyder det fra Claus Bo Svendsen, der er adm. direktør i Forward Pharma.

Forward Pharma, der har hovedsæde i København, men er noteret på børsen i New York, falder over 11 pct. oven på meddelelsen. Dermed er biotekaktien raslet tæt på 70 pct. det seneste år.

Forward Pharma Dansk biotekselskab stiftet i 2010. Selskabet blev børsnoteret i USA i 2014. Patentstriden med Biogen udløste i 2017 en licensaftale, hvor Biogen betalte 1,25 mia. dollar forud. Såfremt Forward Pharma fik succes med sin patentudfordring i USA, ville Biogen betale først 10 pct. i royalty af salget fra 2021, stigende til 20 pct. fra 2029. Lignende sager kører i Europa. Forward Pharma er stiftet af Florian Schönharting, som også er medstifter af blandt andet Genmab og Zealand Pharma.





Sidste år indgik Forward Pharma og Biogen et forlig om Tecfidera, hvilket sendte ca. 9 mia. kr. i Forward Pharmas kasse, forgyldte både aktionærerne i det danske selskab og var med til at hæve det danske bruttonationalprodukt.

Aftalen betød, at Forward Pharma overdrog rettighederne til det omstridte stof, der går under det mundrette navn dimethyl fumarate (DMF) til Biogen.

Men som en del af forliget kunne Forward Pharma også se frem til en procentdel af Biogens fremtidige salg af Tecfidera, hvis det danske selskab vel at mærke kunne vinde patentsagerne.

Claus Bo Svendsen bekræfter, at »et positivt resultat af appelsagen var blandt de betingelser, der er, for at Forward Pharma kan opnå royalties for salget af Tecfidera i USA.«

Sidste år solgte Tecfidera for 4,21 mia. dollars., så der er udsigten til et et betragteligt beløb, der med nederlaget i den amerikanske appelsag nu ser grumset ud.

Havde Forward Pharma haft succes med sin patentudfordring, ville Biogen betale først 10 pct. i royalty af salget fra 2021, stigende til 20 pct. fra 2029.

Det er dog ikke kun på amerikansk grund, at Forward Pharma kæmper med Biogen om royalties.

I Europa har Forward Pharma også en appelsag kørende om det samme middel, og her fortsætter kampen, bekræfter Claus Bo Svendsen.

Forward Pharma er stiftet af Florian Schönharting, som også er medstifter af blandt andet Genmab og Zealand Pharma.

Selskabets eneste indtægt består i de mulige gevinster fra retssagerne mod Biogen.