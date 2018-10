Markedsuro sætter virksomheders børsplaner på standby

Den voldsomme uro på aktiemarkederne risikerer at ramme mange af de børsmodne selskaber, der ønsker at gå børsvejen i 2. halvår 2018. Rabatten, som investorer kræver, er simpelthen for stor, lyder vurderingen.

Den voldsomme uro på aktiemarkederne risikerer nu at afspore flere danske selskabers planer om at gå på børsen. Sådan lyder vurderingen fra en håndfuld institutionelle investorer.

»Det børsvindue, som var halvåbnet hen over foråret og sommeren, er smækket i,« siger Christian Klarskov, porteføljemanager hos Investeringsrådgivning.

Konsulenthuset Netcompany bragede ellers ind på børsen i foråret og steg 30 pct. på første handelsdag. Det lignede startskuddet til en regulær børsfest efter sommerferien, hvor selskaber som fødevareproducenten Goodvalley, biotekselskabet Symphogen og itselskabet Adform alle har arbejdet hen imod en børsnotering.

Goodvalley har efter skuffende resultater i 2. kvartal allerede meldt ud, at en børsnotering er udskudt, mens planen ifølge Finans’ oplysninger har været, at Symphogen og Adform skulle på børsen inden jul.

Men aktienedturen i oktober måned, som har barberet næsten 10 pct. af C25-indekset, risikerer nu at spænde ben for planerne og dermed afskære firmaerne fra adgang til ny vækstkapital.

»Det er lidt svært at gå på børsen i dag. Det skulle være gjort for et halvt år siden,« siger Carsten Dehn, porteføljemanager hos kapitalforvalteren Lannebo Fonder.

Ligesom andre investorer vil Lannebo Fonder typisk have en rabat, når et selskab skal på børsen, fordi selskabernes manglende historik udgør en højere risiko for investorerne.

»Vi vil typisk sige, at vi skal have en rabat, og når risikoen i markedet stiger, stiger rabatten,« siger Carsten Dehn.

»Det kan godt være, at markedet stiger i dag (mandag, red.), men markedet er ikke til IPO’s (børsnoteringer, red.). Vi holder os i hvert fald langt væk,« fortsætter han.

Medicinalselskabet Abacus Medcine, der parallelimporterer medicin, meldte i begyndelsen af oktober ud, at selskabet ville noteres på børsen i Frankfurt.

Herefter går der typisk to uger, og så lander der et børsprospekt.

Men Abacus’ timing kunne stort set ikke være mere uheldig, for siden firmaet sendte en såkaldte intention to float-meddelelse til Frankfurt-børsen, er det tyske Dax-indeks faldet næsten 10 pct.

Det betyder, at Abacus må leve med en lavere værdiansættelse, hvis selskabet alligevel vælger at gå på børsen. Men det øger også risikoen for, at investorerne vender selskabet ryggen, fordi de har nok at se til med deres eksisterende porteføljer, der blinker blodrødt i oktober.



»Når et selskab går på børsen, og en konkurrent er faldet 10-15 pct., vil det også afspejles i prisen, man kan gå på børsen til,« siger Otto Friedrichsen, chef for aktier hos den uafhængige formueforvalter Formuepleje.

Christian Klarskov, porteføljemanager hos Investeringsrådgivning, peger på, at flere af de planlagte børsnoteringer er mindre selskaber.

Det betyder, at der er lav omsætning i aktierne, og det vidner de seneste børsnoteringer også om.

I biotekselskabet Orphazyme og køkkenproducenten TCM, der begge blev noteret sidste år, var der mandag omsat aktier for henholdsvis 39.000 kr. og 211.00 kr. kl. 15:45.

Den manglende likviditet risikerer at gøre ondt, hvis selskaberne skuffer, og der bliver kø ved udgangen.

»Professionelle investorer som mig må bare konstatere, at likviditeten er lig nul, når selskaberne ikke har det godt. Det er risikabelt for os. Hvis et selskab skuffer, er der ingen købere til aktien. Den risikopræmie, man skal kræve som investor, skal være så høj, at det nok ikke er interessant (for selskaberne, red.) at gå på børsen,« siger Christian Klarskov.