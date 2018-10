Lego-barnebarn og stjernearkitekt køber prominent erhvervsklub

Presidents Institute, der er et af Danmarks største netværk for erhvervsfolk, har fået ny ejerkreds.

Et af Danmarks største netværk for direktører, bestyrelsesmedlemmer og andre erhvervsfolk kan begynde på en frisk.

For efter Presidents Institute de seneste år har tabt store millionbeløb, har en kreds af kendte erhvervsfolk besluttet sig for at købe President Institutes aktiviteter og føre dem videre i nyt regi.

Fredag den 26. oktober stiftede Samlino-grundlæggeren Mads Faurholt-Jørgensen et nyt selskab ved navn Presidents Institute A/S.

Nu kan Mads Faurholt-Jørgensen afsløre, at han sammen med Lego-barnebarnet Casper Kirk Johansen, stjernearkitekten Bjarke Ingels og erhvervstalentet Stefan Bruun som bannerførere har overtaget Presidents Institute.

»Det at være leder eller direktør er et super hårdt og krævende job, hvor man dagligt står meget alene over for komplekse situationer og svære valg. Det er derfor helt afgørende at have et trygt rum, hvor man kan blotte sig, dele erfaringer og hjælpe hinanden, og her er jeg super imponeret over det arbejde, Presidents Institute har udført,« siger Mads Faurholt-Jørgensen i en pressemeddelelse.

Presidents Institute blev stiftet i 2005 og har gennem årene arrangeret topmøder med prominente gæster som Bill Clinton, Mitt Romney, David Cameron, Sir Richard Branson og Jack Welch.

Den hidtidige adm. direktør i Presidents Institute, Lars Juhl, fortsætter på sin post under det nye ejerskab.

»Jeg er super stolt over, at vi er lykkedes med at få en række af landets absolut dygtigste ledere og netværkere med i ejerkredsen. Det åbner for en række helt nye muligheder, som jeg glæder mig til at præsentere for vores medlemmer,« siger han i pressemeddelelsen.

Presidents Institute blev i sin stiftet under navnet Institut for Selskabsledelse. Det har medlemmer fra en lang række lande udover Danmark, og til de halvårlige topmøder har der typisk været flere tusinde deltagere.

De seneste år har Sitecore-medstifterne Lars Fløe-Nielsen og Thomas Albert ejet store dele af Presidents Institute.