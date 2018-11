Black Friday ser ud til at slå alle rekorder - sådan undgår du at blive snydt

Ifølge en ny analyse fra FDIH kommer dette års Black Friday til at slå alle rekorder. Men som forbruger skal man holde hovedet koldt på den hektiske udsalgsdag, advarer Forbrugerrådet Tænk.

Hvert år i november går detail- og internethandlen i amerikansk tilstand, når udsalgsskilte, store rabatter og fordelagtige julegaveindkøb springer forbrugerne i øjnene til Black Friday.

Men ifølge Forbrugerrådet Tænk er det vigtigt, at man som forbruger holder hovedet koldt på den store udsalgsdag, som i år falder den 23. november.

Kort om Black Friday Black Friday er et amerikansk fænomen, som de seneste år er blevet populært herhjemme

Dagen falder sidst i november og betrages ofte som starten på julehandlen

I år forventes det, at Black Friday slår alle rekorder Ifølge en analyse fra Foreningen for Dansk Internethandel (FDIH) forventer knap halvdelen af netbutikkerne, at salget på Black Friday bliver mindst 25 pct. bedre end 2017

Den store udsalgsdag deler ofte vandene, fordi flere danske virksomheder frygter, at dagen får betydning for deres julesalg

Ifølge FDIH’s analyse holder 73 pct. af netbutikkerne Black Friday, mens 78 pct. forventer at tjene på fænomenet

I år er Black Friday den 23. november Kilde: Foreningen for Dansk Internethandel



»Priserne, der reklames med, kan se lave ud, og der reklameres ofte med kun få varer på tilbud. Men der er god grund til at tænke dig om inden køb. Hold hovedet koldt, også selv om tilbuddet kun gælder få stykker af netop den vare, du er på jagt efter. Prisen er ikke nødvendigvis så god, som den ser ud,« lyder advarslen på organisationens hjemmeside.

Og særligt i år skal man være ekstra opmærksom.

Ifølge en ny analyse fra Foreningen for Dansk Internethandel (FDIH) kommer Black Friday 2018 nemlig til at slå alle tidligere rekorder.

Til trods for at salget op til Black Friday dykker, forventer hele 78 pct. af de adspurgte butikker samlet set at tjene penge på fænomenet.

Faktisk er der en lille stigning i fortjenesten i forhold til forrige år. Ifølge direktør for FDIH, Niels Ralund, skyldes det bl.a., at netbutikkerne er blevet bedre til at forberede sig til dagen og får bedre aftaler med leverandørerne i hus.

»Og så er kunderne bare helt enormt købsparate på dagen. Det betyder, at der også ryger rigtig mange varer over disken, som faktisk ikke er på tilbud, og butikkerne får en masse kunder ind i butikken. Det bidrager selvfølgelig til, at gøre det til en festdag,« skriver han på foreningens hjemmeside.

Men selvom direktøren kalder Black Friday for en festdag, og netbutikkerne samlet set tjener penge på fænomenet, melder hver femte butikker i analysen om et faldende eller dødt salg i ugen op til udsalgsdagen.

Den samme tendens oplever detailhandlen.

Her flytter Black Friday nemlig en del af julesalget frem, vurderer Jens Birkeholm, der er direktør for Dansk Detail.

»Samlet set skaber dagen en masse omsætning, men det er forskelligt, hvordan den falder. Mange af de større koncerner køber billigt ind, og derfor kan de levere skarpe priser. Det er naturligvis lidt sværere for de mindre butikker, så i virkeligheden er Black Friday mere en konkurrence på indkøbsprisen end kunderne. Danskerne kan godt lige tilbud, så omsætningen skal nok komme,« siger han til Finans.

Ved Black Friday 2017 blev der omsat for 2,1 mia. kr. på dankort, hvilket er en stigning på 5,8 pct. sammenlignet med året forinden.

288 mio. af disse blev brugt online, mens betalingstjenesten MobilePay omsatte for 118 mio. kr. i 2017.