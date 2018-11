Efter at Bruun & Hjejles advokat Karsten Kristoffersen har ignoreret sin anden bøde fra Advokatnævnet, rejser en tidligere O.W. Bunker-direktørs advokat på ny en klage om inhabilitet mod ham.

Advokaten for O.W. Bunkers tidligere finansdirektør har endnu et kort på hånden i kampen om at få fjernet modpartens advokat fra den højtprofilerede retssag mod O.W. Bunker, som gik konkurs kort tid efter sin børsnotering og førte til milliardtab.

Christian Hindkjær, der repræsenterer O.W. Bunkers tidligere finansdirektør Kent Larsen, har valgt at få Advokatnævnet til at behandle en ældre, men ubehandlet klage mod topadvokaten Karsten Kristoffersen fra Bruun & Hjejle.

Det viser klagen, som Finans er i besiddelse af.

Advokaten genaktiverer nu klagen, efter at Karsten Kristoffersen har valgt at fortsætte som sagsøgernes advokat i retsopgøret om kollapset i oliehandelsvirksomheden O.W. Bunker, selv om Advokatnævnet har idømt ham to bøder for at have en interessekonflikt i sagen.

Bruun & Hjejle arbejdede for O.W. Bunker og selskabets nu afdøde tidligere topchef Jim Pedersen, inden at den børsnoterede koncern gik konkurs i 2014.



Efterfølgende blev Karsten Kristoffersen og Bruun & Hjejle advokat for blandt andet ATP og PFA, som har rejst et erstatningskrav på 767 mio. kr. mod boet efter Jim Pedersen, O.W. Bunker og virksomhedens banker samt kapitalfonden Altor, der børsnoterede O.W. Bunker kort før konkursen.

Karsten Kristoffersen valgte efter den første bøde fra Advokatnævnet at udtræde af den del af sagen, som vedrører den daglige ledelse. Ifølge den anden kendelse, som Advokatnævnet afsagde på baggrund af en klage indbragt af Jim Pedersens advokat John Korsø Jensen, er Karsten Kristoffersen ikke udtrådt af sagskomplekset »i tilstrækkeligt omfang«.

Den nye - og tredje klage - argumenterer for, at Bruun & Hjejle er inhabil, efter at firmaet i 2016 ansatte Nathalie Blicher Danielsen som ny adm. direktør.

Hun kom fra en stilling som chef for Kromann Reumerts projektcenter, hvor hun blandt andet stod i spidsen for et datarum. Datarummet fik mulige bydere adgang til, da den tidligere ejer af O.W. Bunker, kapitalfonden Altor, forsøgte at sælge O.W. Bunker til en strategisk køber. Datarummet blev angiveligt også brugt til at udarbejde et børsprospekt, da Altor valgte at sende O.W. Bunker på børsen.

»Den inhabilitet, som forekommer åbenbar på baggrund af Nathalie Blicher Danielsens eventuelle viden om indholdet af fortrolige dokumenter i datarummet, [...] vil således indebære inhabilitet i forhold til samtlige sagsøgte i sagskomplekset,« står der i klagen.

Nathalie Blicher Danielsen er siden stoppet i Bruun & Hjejle og arbejder nu for Bird & Bird.

Christian Hindkjær har Ikke ønsket at kommentere sagen. Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Mogens Thorningen, bestyrelsesformand i Bruun & Hjejle.