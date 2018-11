Danish Crown får kæmpe gennembrud i Kina: Alibaba køber det hele

Danish Crown har netop underskrevet en gigantisk kontrakt med verdens største net-handelsselskab, Alibaba. Den kinesiske koncern køber de næste fem år hele produktionen fra Danish Crowns nye kinesiske fabrik.

Slagterikoncernen Danish Crown har netop underskrevet en milliardaftale med verdens største net-handelsselskab, kinesiske Alibaba.

Aftalen indebærer, at det Alibaba-ejede selskab Win-Chain de kommende fem år køber alle de varer, som Danish Crown producerer på koncernens nye forædlingsfabrik nær Shanghai. Fabrikken er ved at blive bygget og tages i drift i sommeren 2019.

Aftalen med Alibaba er et kæmpe gennembrud for Danish Crown, der har satset massivt på at øge eksporten til Kina og har lagt hånden tungt på kogepladen med byggeriet af en lokal fabrik til 400 mio. kr.

Satsningen viser sig nu at give jackpot i form af den aftale, som Danish Crowns adm. direktør Jais Valeur netop har underskrevet på et møde i Shanghai.

»Det er fantastisk for Danish Crown at kunne indgå en så stor og omfattende aftale. Nu bliver vores produkter med et slag tilgængelige på både Win-Chains digitale platforme og i de Alibaba-ejede supermarkedskæder i hele Shanghai-regionen,« oplyser Jais Valeur.

Aftalen vurderes at generere en omsætning på minimum 2,3 mia. kr. Den kommer i forlængelse af det partnerskab, som Danish Crown allerede i august 2017 indgik med Alibaba. Partnerskabet indebar, at Danish Crowns produkter blev gjort tilgængelige for 470 mio. forbrugere på den Alibaba-ejede handelsplatform for fødevarer på nettet.

Her er salget er gået så godt, at Alibaba nu rydder bordet og køber alt, hvad Danish Crown overhovedet kan producere på den nye fabrik i Kina.

»Vi har meget hurtigt opbygget en stor og loyal kundegruppe til Danish Crowns produkter i Kina, hvor Danish Crown-varemærket allerede i dag er et af de mest værdifulde for Alibaba-platformen,« udtaler Richard Wang, direktør i Win-Chain.

Han vurderer, at det især tiltaler de kinesiske forbrugere, at det landmandsejede Danish Crown har styr på produkterne fra jord til bord og kan levere ensartede kvalitetsvarer. Netop en høj og ensartet kvalitet er afgørende, hvis man vil sælge fødevarer på nettet, hvor forbrugerne ikke har mulighed for at se eller mærke på varerne inden købet.

Danish Crowns aftale med Alibaba kan blive startskuddet til, at slagterikoncernen bygger flere forædlingsfabrikker ved de kinesiske storbyer:

»Fabrikken ved Shanghai er tænkt som vores brohoved for salg af dansk grisekød til de kinesiske forbrugere. Hvis vi lykkes med den operation, er det bestemt ikke utænkeligt, at vi indenfor få år vil have lignende fabrikker ved andre kinesiske storbyer,« siger Jais Valeur.

Produktionen på den nye fabrik bliver baseret på dansk svinekød, der sendes frossent til Kina, hvor det tøs op og forarbejdes til eksempelvis koteletter, salami, pepperoni, bacon og pølser.

Den lokale produktion ved Shanghai supplerer Danish Crowns eksport af udskæringer og biprodukter (tæer, tryner etc.) til fødevareindustrien i Kina. Den tredje streng i Danish Crowns Kina-strategi er datterselskabet Tulips eksport af forædlede varer til Kina.

Danish Crowns mål er at øge eksporten til Kina og samtidig sikre, at en stadig større andel af eksporten består af forædlede fødevarer, fordi indtjeningen på disse varer er højere og mere stabil end på det rå svinekød.