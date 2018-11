Barndomsvennerne Casper Pedersen og Kristian Rasmussen sælger grej i et tempo, hvor det kan være svært at følge med.

I mødelokalet hænger indrammede avisudklip med overskrifter som ”Ung grejbiks stormer frem” og ”Grejnørder på fremmarch.” Ord som succes og millionforretning går igen og igen. Men det pres lader de to barndomsvenner Casper Pedersen og Kristian Rasmussen sig ikke skræmme af.

Sammen har de virksomheden Grejfreak.dk, der sælger friluftsgrej og soldaterudstyr. For seks år siden havde venneparret én ansat og omsatte for 1,4 mio. kr. årligt. I dag er der 45 medarbejdere på lønningslisten, og omsætningen i år forventes at lande på 27 mio. kr.

Grejfreak.dk 2017: Omsatte for 15,8 mio. kr. med et overskud på 527.000 kr. efter skat.

2016: 155.000 kr. overskud efter skat.

2015: 276.000 kr. overskud efter skat.

2014: 94.000 kr. overskud efter skat.

»Midt i dette vokseværk er det vigtigste at få det logistisk til at følge med. Vi er vokset i gennemsnit 75 pct. om året, og hvis vi skal holde til det, skal vi se faresignalerne, før vi står overfor dem. Ellers kan det knække os,« siger Casper Pedersen.

Makkerparret stiftede i 2008 deres virksomhed i Casper Pedersens forældres garage. Men pladsen blev hurtigt for trang, og garagen blev derfor skiftet ud med en 300 kvm. lagerhal i Viby tæt ved Aarhus. Den er sidenhen blevet udvidet til 1.000 kvm.

Selvom høj vækst og rosende ord har været standarden de seneste par år, er Casper Pedersen ikke i tvivl om, at der kommer et tidspunkt, hvor »et væksttempo på 10 pct. også bliver tilfredsstillende.«

»Vi har kun det pres, som vi selv lægger. Vi kommer aldrig til at løbe med fuld fart fremad og så bare løbe den rigtige vej i årevis. Det er kun noget, man læser om i aviserne,« siger Casper Pedersen.

»Derfor tør vi også godt løbe ind i ting, der ikke bliver succeser. Vi har udvidet sindssygt på produktsortimentet, men hvis vi ikke tør stoppe op og sige: "Dette sælger simpelthen ikke", dur det ikke,« siger han.

I butikken render Casper Pedersens bror rundt.

For det er ikke kun de to stiftere, der har fået travlt med at ruste virksomheden til vækst. Faktisk har de fået »kludret det hele lidt sammen«, og efterhånden er Grejfreak.dk blevet til et sandt familieforetagende.

På meget kort tid er vi vokset rigtig meget, så vi står hele tiden over for nye behov, der skal løses. Men vi har den fordel, at vi har prøvet alle 45 mands arbejde. Casper Pedersen

Begge drengenes brødre er ansat. Caspers far er elektriker og trækker kabler til internet samt hænger lamper op, når et nyt lokale kommer til. Hans farfar står for at samle nye stigereoler ude på lageret til de 20.000 varenumre. Og mødrene, ja de er der også.

»På meget kort tid er vi vokset rigtig meget, så vi står hele tiden over for nye behov, der skal løses. Men vi har den fordel, at vi har prøvet alle 45 mands arbejde. Jeg har pakket de første 10.000 ordrer, så jeg ved udmærket godt, hvordan det foregår,« siger Casper Pedersen.

Til næste år forventer Grejfreak en vækst på 40-50 pct., og målet er at være på det svenske marked inden udgangen af 2019. Samtidig pønser de med tanken om at udvide onlinebutikken med fysiske butikker.

De største konkurrenter er friluftskæderne Spejdersport og Eventyrsport. Men ifølge Casper Pedersen er truslen ikke alarmerende, da konkurrenternes fokus ikke er på jagt- og militærudstyr.