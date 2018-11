En særlig fadølsopfindelse skal sikre Carlsberg jackpot i jagten på vækst og profit. Storkonkurrenterne Heineken og AB Inbev har trukket opgøret om en tilsvarende teknologi ind i retssalene.

Carlsberg er i fuld gang med at forsøge at sikre sig en global frontplads i kapløbet om salget af de dyre specialøl.

Med en speciel fadølsteknologi, som også ærkerivalerne Heineken og AB Inbev øjner mulighederne i, kan den danske koncern sætte sig på flere af de dyreste ølhaner på barer og restauranter verden over.

»Det er kæmpestort. Vi er i begyndelsen af en revolution,« siger Alberto Frausin, der er ansvarlig for udviklingen af teknologien i Carlsberg.



Specialøllene er i hastig vækst, og hver solgte liter lader langt flere penge trille ned på Carlsbergs bundlinje end de gængse pilsnerøl.

Fadølskonceptet, kaldet Draughtmaster, adskiller sig ved, at øllet i fustagen holder sig frisk i en måned i stedet for en uge. Det giver selv små barer mulighed for at sælge flere specialøl. Og fordi systemet kun er kalibreret til Carlsbergs produkter, binder bryggeriet i højere grad kunderne til sig.

En stor del af de midler, som Carlsberg bruger på øge væksten, går til at udbrede Draughtmaster. I Danmark er det allerede installeret hos 2.500 barer og restauranter. Resten af Vesteuropa er godt på vej, og i 2019 kommer turen til Kina.



I øjeblikket ligger Heineken og AB Inbev i en patentkonflikt, hvor begge påstår, at den anden ulovligt har kopieret fadølsteknologien. Selvom de to kæmper ikke er lige så langt som Carlsberg med udbredelsen, tyder slagsmålet ifølge analytiker Trevor Sterling fra Bernstein på, at teknologien er central for de to kæmper.



Det er forbrugernes spirende smag for dyre specialøl, der har fået verdens største bryggerier til igen at spærre øjnene op for fadølsteknologien.



»Man skal se det som et instrument til, at bryggerierne kan sikre sig og optimere udbyttet af trenden over mod craft & speciality,« siger Jonas Guldborg, analytiker i Danske Bank.