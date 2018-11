Nils Smedegaard Andersen afløser en anden dansk erhvervsmand som førstemand i bestyrelsen for WWF Verdensnaturfonden.

Den tidligere skibsreder og topchef i A. P. Møller-Mærsk skal fremover også være med til at sikre bevarelse af verdens natur. I hvert fald har Nils Smedegaard Andersen nu sagt ja til at være formand for bestyrelsen i WWF Verdensnaturfonden i Danmark.

Han afløser på den post en anden erhvervsmand, nemlig Steen Riisgaard.

Blå bog Nils Smedegaard Andersen: Født: 8. juli 1958 Uddannelse: Økonom fra Aarhus Universitet 1982. Erhvervskarriere: 1983-1988: Marketingmanager i Tuborg.

1988-90: Underdirektør Carlsberg.

1990-92: Adm. direktør i Union Cervecera, Spanien.

1992-97: Adm. direktør i Hannen Brauerei, Tyskland.

1997-99: Koncerndirektør i Hero Group, Schweiz.

1999-01: Koncerndirektør i Carlsberg.

2001-2007: Koncernchef og adm. direktør for Carlsberg.

2007-2016: Adm. direktør for A.P. Møller - Mærsk. Bestyrelsesposter: Salling Group (formand), Unifeeder (formand), BP, Unilever, Færch Plast (formand), Akzonobel (formand).

WWF Verdensnaturfonden, der tidligere havde nu afdøde prins Henrik som præsident, indgår i den internationale organisation World Wide Fund for Nature. Den har globalt kontorer i 80 lande, over 5.000 medarbejdere og flere end 1.200 projekter kørende. Målet er naturbevarelse og at være med til at beskytte klodens miljø samt natur.



WWF Verdensnaturfonden arbejder her i landet også på en række projekter sammen med erhvervslivet og virksomheder. Det gælder bl.a. en indsats om at reducere brugen af plastic sammen med Salling Group - det tidligere Dansk Supermarked.

Netop i den dagligvarekoncern har 59-årige Nils Smedegaard Andersen gennem 10 år været bestyrelsesformand.

Han sidder ud over formandsposten i Salling Group også for bordenden i bestyrelsen hos Akzonobel, Unifeeder og Færch Plast. Desuden er han i bestyrelsen for de internationale koncerner BP og Unilever.

Nils Smedegaard Andersen siger til Finans om opgaven i naturorganisationen som supplement til arbejdet i bestyrelseslokalerne hos store erhvervsvirksomheder:

»Jeg er et naturmenneske og har i også mine tidligere jobs været optaget af klima. Der er brug for fokus på natur og biodiversitet i en tid, hvor bl.a. verdens vilde dyr er under pres. Derfor har jeg sagt ja til opgaven i WWF som supplement til mine andre gøremål.«

I organisationen udtaler den afgående formand Steen Riisgaard om valget af afløser:

»Med Nils Smedegaard Andersen har WWF Verdensnaturfonden fået en af Danmarks mest anerkendte og professionelle erhvervsledere som bestyrelsesformand. Det er en kæmpe styrke for WWF og verdens truede dyreliv og natur.«