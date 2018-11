Kendt vinfirma mangedobler underskuddet »som forventet«

Winefamly drømmer om at blive børsnoteret med 100.000 medlemmer.

Vinfirmaet Winefamly, der har en række kendte erhvervsfolk i ejerkredsen, ottedoblede underskuddet i det forgangne regnskabsår.

Helt konkret blev det til et tab på 10 mio. kr., viser regnskabet for 2017/2018 fra Winefamly.

Men ifølge Thomas Pedersen, direktør i Winefamly, skal alarmklokkerne ikke begynde at ringe som følge af det markant højere underskud.

»Regnskabet er helt som forventet. Vi har i løbet af vores levetid fået 30 mio. kr. ind i kapital, og det ville være fjollet ikke at bruge de penge. Derfor kommer det næste regnskab også til at vise et underskud i denne størrelsesorden,« siger han med henvisning til underskuddet på 10 mio. kr.

I sine første 17 måneder omsatte Winefamly i alt for 60 mio. kr., og i øjeblikket har Winefamly et »tocifret« antal tusinde medlemmer på sin abonnementsløsning.

Drømmen er 100.000 medlemmer, som på et tidspunkt alle skal have muligheden for at blive medejere gennem en børsnotering af Winefamly.

»Forestil dig at give 100.000 medlemmer chancen for at blive medejere. Det er en del af vores strategi at blive børsnoteret på et tidspunkt. Jeg vil ikke sælge virksomheden til en kapitalfond, men derimod lave en kæmpe vinklub, som man købe aktier i,« siger Thomas Pedersen, som var med til at stifte Winefamly og nu ejer 19 pct. af virksomheden.

En børsnotering af Winefamly kan dog først komme på tale efter 2020, da den nuværende kapital gerne skal række indtil da, forklarer Thomas Pedersen.

Den største aktionær i Winefamly er Bestseller-milliardæren Anders Holch Povlsen, der ejer omkring en fjerdedel af vinfirmaet. Han købte sig ind i afslutningen af regnskabsåret 2017/2018 i forbindelse med en kapitalforhøjelse på 20,5 mio. kr.

Pengene kom både fra Anders Holch Povlsen og den eksisterende ejerkreds, som tæller en række partnere, heriblandt tv-kokken Thomas Herman og telemillionæren Morten Strunge.

Ultimativt vil Winefamly blive et Netflix for vinelskere. Altså et sted, hvor medlemmerne skal tilbydes vin efter deres egen smag. Ved hjælp af data om medlemmernes vurderinger af tidligere vine, skal Winefamly kunne finde frem til vin, som de forventes også at kunne lide.

»Vi er nu mere end 20 ansatte, som vil forandre måden, man køber vin på. Den forandring fortsætter vi med at investere i så længe, at vi kan se, at der er vækst og loyale kunder,« siger Thomas Pedersen.