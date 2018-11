Skatteminister Karsten Lauritzen (V) har kaldt Folketingets partier til møde. Ministeren vil have ændret en 12 år gammel ordning for fastsættelse af værdien på biler, der ryger til eksport.

Skatteminister Karsten Lauritzen (V) varmer op til et indgreb overfor bilforhandleres mulighed for selv at sætte prisen på biler, der sendes ud af landet.

I centrum for ministerens angreb er den såkaldte selvanmelderordning, hvor bileksportører selv bestemmer prisen – og dermed afgiftsgodtgørelsen – på biler, der sendes ud af landet.

Men ordningen har spillet noget nær fallit, lyder det fra ministeren.

»Jeg lægger stor vægt på, at vi gør det nemt for virksomhederne at betale skatter og afgifter, men der er en hårfin balance i forhold til, at det omvendt ikke bliver nemt at omgå reglerne. Derfor kan jeg allerede nu sige, at selvanmelderordningen, som vi kender den, har jeg svært ved at se for mig kommer til at fortsætte,« siger Karsten Lauritzen i en pressemeddelelse.

Vi skal på ingen måde acceptere, at der er nogle, der forsøger at omgå reglerne. Karsten Lauritzen (V), skatteminister

Han iværksatte i september en evaluering af selvanmelderordningen. Det skete, efter at DR-programmet ”Kontant” viste, hvordan en bileksportør via selvanmelderordningen fastsatte værdien af en Saab fra 1999 til 75.000 kr. over for Skat.

Det sikrede eksportøren 32.000 kr. i eksportgodtgørelse, fordi godtgørelsen bl.a. tager afsæt i bilens nuværende værdi og den oprindelige registreringsafgift.

Reelt havde Saab’en en markedsværdi på 21.500 kr., viste en efterfølgende ekspertvurdering. Dermed skulle bileksportøren kun have haft udbetalt 3.465 kr., skriver DR.

Finans har tidligere afdækket, hvordan nogle bilforhandlere snyder på prisvægten, når biler sendes til eksport. I 2016 afslørede Skat således snyd for 36,6 mio. kr. svarende til, at der blev snydt for 14.000 kr. med hver eneste bil til eksport, som Skat kontrollerede.

Skatteministeren har kaldt Folketingets partier til møde på torsdag for at drøfte et indgreb.

Motorstyrelsen har allerede holdt møde med bilbranchen om et nyt ”semi-automatisk værdifastsættelsessystem”, idet den nye styrelse ser store udfordringer i den nuværende ordning.

Selvanmelderordningen blev indført i 2006. Inden da lå opgaven hos Skats vurderingsfolk.