Kendt dansk lampefirma lever på bankens nåde

Herstal har valgt at rykke sin produktion fra Danmark til Sverige. Men lampekoncernen er fortsat tynget af sin gæld i Danmark.

Ejeren af den danske lampeproducent Herstal plages fortsat af gæld og lever på bankens nåde.

Driften finansieres således af kredittilsagn, som dog kan blive trukket, hvis ikke Herstal-koncernen overholder sine budgetter og samtidig reducerer lånerammen.

Herstal Herstal blev startet af Martin Herstal i 1987, hvor han sammen sin hustru, Lotte, overtog en lampeforretning i Odense

I starten forhandlede de eksternt producerede lamper, men begyndte siden at designe egne produkter

Senere kom andre forretningsområder som tekstil til og udvidede forretningens omfang

I 2008 blev svenske Belid Lightning købt op

For tre år siden blev en ny strategisk retning besluttet, så fokus igen skulle tilbage på kernekompetencen: udvikling, produktion, salg og markedsføring af lys og lamper.

Den strategi, der blandt andet har medført frasalg og nedskæringer i medarbejderstaben, var fuldt ud implementeret ved indgangen til regnskabsåret 2016/17

Det fremgår af det årsregnskab, moderselskabet bag Herstal, LMTN Holding ApS, for nylig har offentliggjort. Selskabet ejes af Martin Herstal, der stiftede Herstal i 1987 efter at have overtaget en lampeforretning i Odense med sin kone.

»Koncernen arbejder videre med eksekvering af planer for reduktion af balance, gæld og kapacitetsomkostninger samt optimering af forretningsmodel og struktur, herunder ved frasalg af aktiviteter,« skriver lampekoncernen i det nye regnskab.

I alt havde Herstal-koncernen gæld på 152,3 mio. kr. til kreditinstitutter ved regnskabsårets afslutning. Året forinden var gælden 158,4 mio. kr.

For at komme noget af sin gæld til livs har koncernen sat en række ejendomme i Grækenland til salg for 54,5 mio. kr. Dog er der ifølge regnskabet usikkerhed om ejendommenes værdiansættelse.

Det forgangne regnskabsår bød på et underskud efter skat på 2,3 mio. kr. for Herstal-koncernen, der i løbet af året har samlet sine produktions- og udviklingsaktiviteter i Sverige.

I indeværende regnskabsår tror Herstal-koncernen på forbedring i de finansielle resultater.

»Selskabet forventer for det kommende regnskabsår et driftsresultatet, der vil blive væsentligt forbedret i forhold til dette regnskabsår, som er påvirket af store éngangsomkostninger,« står der i regnskabet fra LMTN Holding.

Gennem en årrække solgte Herstal også brugskunst, tekstil og livsstilsprodukter. I forbindelse med en strategi, koncernen foretog for nogle år siden, valgte man dog at sælge disse dele af forretningen fra for i stedet at fokusere på salget af lamper.