Michael Hedegaard Lyng stopper i NKT og erstattes midlertidigt af Roland M. Andersen.

NKT har med øjeblikkelig virkning sagt farvel til sin topchef gennem 11 år, Michael Hedegaard Lyng.

Det oplyser den danske industrivirksomhed fredag morgen i en fondsbørsmeddelelse i forbindelse med offentliggørelsen af et yderst dystert kvartalsregnskab.

Michael Hedegaard Lyngs øjeblikkelige stop kommer efter et år, hvor NKT-aktien er drattet med mere end 60 pct.

Finansdirektør Roland M. Andersen konstitueres som topchef, indtil en permanent løsning er fundet. Han har været i NKT siden 2015 og har en fortid hos Eniro, Torm, Telenor og A.P. Møller - Mærsk.

»Jeg vil gerne takke Michael Hedegaard Lyng for det engagement, han har vist i NKT, siden han kom til selskabet i 2007. Han har siden 2014 stået i spidsen for den transformation af kabelforretningen, som tog ekstra fart med købet af ABB HV Cables. Derudover havde Michael afgørende betydning for opsplitningen af NKT i to selvstændigt børsnoterede selskaber,« siger Jens Due Olsen, bestyrelsesformand i NKT, i fondsbørsmeddelelsen.

Før Michael Hedegaard Lyng kom til NKT i 2007, havde han i seks år været finansdirektør i Brødrene Hartmann.

Industrikæmpens regnskab for tredje kvartal viser en faldende omsætning i forhold til for et år siden. Samtidig er det operationelle driftsresultat dykket markant, hvilket får NKT til at nedjustere forventningerne til indtjeningen for kabelaktiviteterne i 2018.

Nu forventer NKT et operationelt driftsresultat på 70 mio. euro mod en tidligere forventning på mellem 90 og 110 mio. euro.

Derudover forventer NKT, at indtjeningen falder yderligere i 2019 i forhold til 2017 og 2018. NKT regner med, at det operationelle driftsresultat bliver mellem 10 og 30 mio. euro i 2019.

Ifølge den nye konstituerede topchef, Roland M. Andersen, har NKT fået en »rimelig andel« af projekter i andet halvår af 2018. Alligevel forventes indtjeningen at blive lavere.

»Samlet set var vores finansielle resultater i 3. kvartal 2018 som forventet. Som følge af eksterne uventede omstændigheder har vi imidlertid sænket vores finansielle forventninger til 2018 i NKT,« siger han i forbindelse med kvartalsregnskabet.

Investeringsøkonom Per Hansen fra Nordnet tøver ikke med at kalde Michael Hedegaard Lyngs farvel til NKT for en fyring.

Samtidig kalder han forventningerne til 2019 for en katastrofe.

»NKT har leveret endnu et meget svagt regnskab. De nedjusterer 2018; guider ekstremt svagt for 2019 og tager konsekvensen og fyrer direktøren,« skriver Per Hansen i en kommentar.