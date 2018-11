Verdens mest solgte bil får nyt udseende

Verdens bedst sælgende bil gennem tiderne, Toyota Corolla, er på ingen måde på vej væk fra samlebåndet. Tværtimod får den et facelift og bliver ens verden rundt.

Visse bilmærker er bare ikoniske. For deres image og udseende, som f.eks. Citroën 2CV eller VW's Beetle, Folkevognen. For deres sportslige udtryk, som for eksempel Ford Mustang og VW's Golf. Og så er der dem, der bare er kendt for at holde uden at være prangende. Til den kategori hører Toyota Corolla.

Mærket, som første gang mærkede asfalt under dækkene i 1966, har overhalet alle andre mærker og modeller. Ikke på fart, pris eller smartness - men på antallet af ejere. 45 millioner styks Corollaer er gennem tiderne rullet ud over kantstenen fra forhandlerne kloden rundt, og det er mere end selv Volkswagens Folkevogn. Det skriver CNN Business.

Måske er det netop grunden til, at Toyota ikke ønsker at aflive alletiders største salgssucces, men i stedet - kan man sige - genoplive den.

I hvert fald har selskabet, ifølge CNN Business, nu besluttet at give modellen et helt nyt udseende. Utålmodige Corolla-fans må dog belave sig på, at der går lidt tid, før forhandlerne er klar. Den nye model står først til at få premiere i 2020. Til gengæld vil den modsat tidligere udgaver få et ensartet udseende kloden rundt. Normalt kan bilmærkers modeller variere fra kontinent til kontinent.

Dermed vil man kunne leje en Corolla magen til den, man har derhjemme - hvad enten man er i Beijing, Brisbane eller Boston.

Toyota har igennem en årrække været plaget af problemer med flere af sine modeller, der bl.a. pludselig ikke kunne bremse ned, eller hvis airbags fra firmaet Takata pludselig gik af midt under kørsel.

Det har dog ikke ændret på det faktum, at Toyota den dag i dag er verdens største bilproducent og altså med verdens bedst sælgende model, som virksomheden holder fast i - også i fremtiden.