Dyne-Larsen slog møbelfirmaer sammen: Har skåret stor luns af overskuddet

Actona har offentliggjort sit første årsregnskab, hvor sammenlægningen med Interstil indgår.

Det har kostet på bundlinjen at blive lagt sammen for Lars Larsens to møbelfirmaer Actona og Interstil.

Det første regnskabsår efter sammenlægningen den 1. september 2017 byder således på et markant fald i overskuddet for Actona Company, der er det fortsættende af de to selskaber efter sammenlægningen.

Resultatet før skat er faldet fra 100,6 mio. til 61,6 mio. kr. Det fremgår af en pressemeddelse, Finans har modtaget fra Actona, som håber at blive én af verdens førende møbelproducenter.

Det kraftige fald i overskuddet skyldes hovedsageligt sammenlægningen, forklarer Torben Skov Villadsen, adm. direktør i Actona.

»I forbindelse med sammenlægningen har vi haft en række engangsomkostninger, der sammenlagt beløb sig til cirka 30 mio. kr., og det kan selvfølgelig ses i resultatet,« siger han i pressemeddelelsen og forklarer, at virksomheden gerne skulle forbedre overskuddet i indeværende regnskabsår.

I årsregnskabet 2016/2017 fra Actona var det nævnt, at sammenlægningen ville skære i overskuddets størrelse. Dog uden at der blev sat tal på det forventede overskud.

Da sammenlægningen mellem Actona og Interstil blev offentliggjort i august 2017, blev det oplyst, at den nye aktør sammenlagt ville have en årlig omsætning på over 1,7 mia. kr.

Af den nye pressemeddelse fra Actona fremgår det, at omsætningen for regnskabsåret 2017/2018 landede på 1,73 mia. kr. Det glæder Torben Skov Villadsen.

»Overordnet er jeg meget tilfreds med udviklingen. Vi har haft en stor stigning i eksporten, og med salg til over 80 lande kan vi glæde os over, at vores produkter rammer bredt i hele verden,« siger han.

Lars Larsen købte Actona i 2015, efter at stifteren, Orla Dahl Jepsen, var gået bort. Herefter ønskede hans familie at finde en ny ejer. Valget faldt på Lars Larsen, der var en nær ven af den afdøde stifter.

Lars Larsen sidder på 90 pct. af ejerandelen i Actona. De resterende 10 pct. har Torben Skov Villadsen og den øvrige ledelse. Jysk-købmanden har ejet Interstil siden 2004.

Udover Jysk, Actona og Interstil ejer Lars Larsen også møbelvirksomhederne Bolia, Scancom, Sengespecialisten og IDdesign.