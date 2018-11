Godt nyt til danskere, der køber billige øl og sodavand ved grænsen

Danskerne slipper fortsat for dåsepant ved grænsen.

Danske græsehandlende får stadig mulighed for at udfylde en såkaldt eksporterklæring og derved undgå at betale pant på billige øl og sodavand i Tyskland.

EU-Kommissionen har afvist en klage fra Dansk Erhverv, som mener, at den manglende grænsepant i butikker som Fleggaard og Otto Duborg er konkurrenceforvridende. Det skriver avisen Danmark.

Dansk Erhverv vil tage sagen videre til EU-Domstolen, men en afgørelse har lange udsigter.

»Det er nok realistisk, at der kan gå to år mere. Men der er ikke så meget, vi kan gøre. Det er en meget principiel sag, så det er vigtigt at få en afklaring,« siger Lotte Engbæk Larsen, markedschef i Dansk Erhverv, til avisen Danmark.

Faktisk var det meningen, at der fra i år skulle indføres dåsepant i grænsehandlen. Det vil betyde, at danskerne skal betale pant af de mange millioner øl- og sodavandsdåser, de hvert år køber i grænsebutikkerne.

Men pantaftalen er kørt fuldstændig fast og ser altså ikke ud til at blive afgjort lige foreløbigt.

I maj 2015 lykkedes det ellers politikerne i Danmark og Tyskland at blive enige om en særlig aftale, der gør, at tyske dåser købt i grænsehandelen skal pålægges dansk pant.

Men snart tre år senere er der ikke sket noget. Som dansker kan man nemlig stadig udfylde en såkaldt eksporterklæring i de tyske grænsehandelsbutikker, der fritager kunder fra at skulle betale pant.

Det fik i 2016 Dansk Erhverv til at indgive en klage til EU-Kommissionen. Dansk Erhverv mener, at den tyske regering ser gennem fingre med, at butikker lige syd for grænsen ikke opkræver pant.

EU-Kommissionen oplyser i et svar til avisen Danmark, at det faktum, at de tyske grænsebutikker er undtaget fra den dåsepant, som ellers opkræves i Tyskland, ikke giver anledning bekymring fra Kommissionens side.

Og der er ifølge kommissionen ikke tale om ulovlig statstøtte, da dåsepanten »ikke indsamles af eller på vegne af et offentligt organ.«

Danskere handler hvert år for milliarder i grænsehandelsbutikkerne. Øl, slik og sodavand er blandt de mest populære varegrupper.