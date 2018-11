Lars Larsens eksklusive møbelfirma bruger kassen - det kan ses i regnskabet

Store investeringer får bundlinjen i Lars Larsen-ejede Bolia til at dykke kraftigt. Men omsætningen slår rekord.

Overskuddet falder kraftigt i det danske møbelselskab Bolia, der er ejet af dynekongen Lars Larsen.

Bolia er nu halvvejs igennem sin største vækstplan nogensinde, og det er ikke en billig affære, viser et nyt årsregnskab. Overskuddet før skat er på ét år faldet fra 70 mio. kr. til 21 mio. kr.

»Vi er dog stolte over, at vi kan levere et godt overskud på trods af de massive investeringer, samt at vi selv finansierer hele vores internationale vækstplan,« udtaler adm. direktør Lars Lyse Hansen i en pressemeddelelse.

Omsætningen i Bolia er vokset fra 800 mio. kr. til 870 mio. kr., hvilket er rekord. Selskabet sælger sine møbler gennem egne butikker samt eksterne forhandlere i mere end 50 lande.

Ifølge Lars Lyse Hansen har Bolias nye treårige strategiplan bl.a. medført store investeringer i bæredygtighed, en ny it-platform og udvikling af nye partnerskaber. Det sætter sit aftryk i årsregnskabet.

De store investeringer fortsætter imidlertid i indeværende regnskabsår, fastslår direktøren. De skal være med til at øge indtjeningen i årene derefter.

»Dansk design har et stærkt internationalt renommé, og i takt med at verden bliver mindre, bliver potentialerne større,« siger Lars Lyse Hansen.

Bolia blev stiftet i 2000, og året efter købte Lars Larsen aktiemajoriteten i selskabet. Undervejs har milliardæren skudt et større millionbeløb i Bolia, men selskabet har de senere år selv finansieret sin vækst.

Lars Larsen har tidligere proklameret, at Bolia skal udvikle sig til en milliardvirksomhed. Det nærmer man sig, særligt efter at et nyt samarbejde med verdens største producent af kontormøbler, Steelcase, er kommet i hus.

De to virksomheder har tidligere samarbejdet på det europæiske marked, men partnerskabet er nu udvidet til Nordamerika og Asien, fortalte direktør Lars Lyse Hansen i sidste uge til Børsen.

»Vi er på vej mod vores første milliard i vores nuværende forretning. Og jeg tror på, at der ligger en milliard mere og venter på os i samarbejdet med Steelcase. Det er et tigerspring for os, og på relativt kort tid kan vi fordoble vores omsætning,« sagde Lars Lyse Hansen til Børsen.