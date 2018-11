Det har været en dyr affære at åbne en ny fysisk butik på Strøget i København, og det trækker ned i nyt regnskab fra Boozt, som mest er kendt for at sælge tøj og kosmetik online.

Camilla Bergsagel Nielsen, f. 1985 er journalist for Finans, hvor hun dækker byggesektoren og servicebranchen. Camilla er uddannet fra Roskilde Universitet (RUC) og trådte sin journalistiske barnesko på Frederiksborg Amts Avis. Her startede interessen for erhvervsjournalistikken – med alt hvad den indebærer i form af regnskaber, bilag og andre såkaldte ”tørre” papirer. Det førte i 2012 til et job på brancheavisen Licitationen - Byggeriets Dagblad. Det blev i 2014 skiftet ud med et job på Finans. Når Camilla ikke skriver artikler, hygger hun sig i sit sommerhus eller derhjemme sammen med sine to russiske landskildpadder.

En satsning på en ny 500 kvm. stor butik på en af landets dyre adresser på Strøget i København tynger nyt regnskab fra onlineshoppen Boozt.

Driftsresultatet hos Boozt, som er børsnoteret i Sverige, er endt i et minus på 28,8 mio. svenske kr. i tredje kvartal - svarende til godt 20 mio. danske kr. Det har gjort investorerne utilfredse, og aktiekursen faldt med godt 9 pct. på regnskabsdagen.

»Den negative udvikling i kvartalets EBIT (primært driftsresultat, red.) var drevet af større end forventet tab på den nye offline Beauty by Boozt-butik i København,« siger adm. direktør i Boozt, Hermann Haraldsson.

Driftsunderskuddet er mere end fordoblet i forhold til samme kvartal sidste år

I juni i år slog Boozt døren op til sin anden fysiske butik i Danmark. Året før åbnede Boozt sin første fysiske butik i Danmark under navnet brandet Beauty by Boozt på Ro’s Torv i Roskilde.¨

Det kan ikke blive værre, end det er nu. Hermann Haraldsson, topchef i Boozt

Boozt-topchefen forventer snart at have sat en prop i tabene på den nye fysiske butik. Til det svenske Nyhetsbyrån Direkt siger Hermann Haraldsson, at han tror, at problemerne er løst inden 2020:

»Det kan ikke blive værre, end det er nu. Det er så slemt, som det blive, men der er ikke tale om et strukturelt problem. Det er et problem, som skal løses, og det kommer ikke til at fortsætte ind i 2020.«

Han afviser over for nyhedsbureauet at lukke butikken.

»Vi tror, at der er meget, vi kan gøre, og det er vi i gang med.«

Tabene på den nye fysiske butik har sammen med højere udgifter til reklameaktiviteter sat lønsomheden under pres, og Boozt har måttet nedjustere sine forventninger til overskudsgraden. Før forventede onlinevirksomheden at nå en overskudsgrad lidt over 2,4 pct., mens forventningen nu er at lande i spændet 1,5-2 pct.

Mens den nye butik har givet tab, har butikken til gengæld været med til at sikre virksomheden vækst. I de første ni måneder af året omsatte Boozt for 5,6 mia. svenske kr., og det er en stigning på 145 pct. i forhold til samme periode året før. Den høje vækst skyldes primært åbningen af den nye butik, skriver Boozt i regnskabet.

Men alligevel har butikkens omsætningsniveau skuffet. Boozt oplyser, at butikkens omsætning var betydeligt lavere end ventet, og det er med til at forklare butikkens dårlige præstation.

Regnskabstal for Boozt: