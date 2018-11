Mens danskerne i gennemsnit er steget med 2,3 pct. i løn i løbet af det seneste år, har lederne fået lønstigninger på 2,9 pct. 3F efterlyser en mere »retfærdig« fordeling af opsvinget.

De gode tider begynder at kunne ses på danskernes lønninger, men det er for intet at regne sammenlignet med, hvor meget lønningerne stiger på chefgangene.

Mens danskerne i gennemsnit er steget med 2,3 pct. i løbet af det seneste år, er ledernes lønninger steget med 2,9 pct. Det viser nye løntal fra Ledernes Hovedorganisation. Tallene dækker løn, pension og skattepligtige frynsegoder som f.eks. firmabil.

Sådan er det. Det at tage en uddannelse og tage et ansvar, det betaler sig.« Svend Askær, formand for Ledernes Hovedorganisation.

Lederne tjener i gennemsnit 57.920 kr. om måneden. Der er dog også ledere, som er væsentligt højere lønnede. De bedst lønnede 10 pct. tjener på den anden side af 113.000 kr. om måneden - det gælder ledere med en lang videregående uddannelse på CV’et.

Formand for Ledernes Hovedorganisation, Svend Askær, er tilfreds med udviklingen. Han forklarer ledernes lønstigning med, at mange ledere skifter job for tiden, og det er ofte den mest lige vej til et solidt lønhop.

»Det er ikke usædvanligt at stige 10-15 pct. i løn, når man skifter job, og vi oplever mange jobskifter,« siger Svend Askær.

I industrien er ledernes lønstigning oppe på 3,1 pct.

Her har fagforeningerne for de menige medarbejdere tidligere på året været ude efter virksomhederne, fordi de generelle lønstigninger stadig lå lavt trods højkonjunktur og overenskomstaftaler om, at gode tider på en virksomhed skal afspejles i lokale lønstigninger.



Formand for industrigruppen i 3F Mads Andersen efterlyser en mere »retfærdig« fordeling af opsvinget.

»Jeg har ikke lyst til at blande mig i, hvilken løn virksomhederne betaler deres ledelse. Men det er klart, at det kun ville være retfærdigt, hvis almindelige lønmodtagere i industrien fik større del i opsvinget,« siger han.

»Tidligere på året kunne vi konstatere, at det haltede med de lokale lønforhandlinger, som er en hjørnesten i vores forhandlingsmodel. Mit indtryk er, at det går lidt bedre nu, men jeg så selvfølgelig gerne, at 3F’ere og andre, der leverer et hårdt og produktivt arbejde på fabriksgulvet, fik mere i lønposen.«

Svend Askær kan godt forstå, hvis nogen undrer sig over, at cheferne skal stige mere i løn end dem selv.

»Det kan jeg godt forstå, men sådan er det. Det at tage en uddannelse og tage et ansvar, det betaler sig,« siger han.