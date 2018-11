Streamingtjenester ligner tv-selskabers mirakelmiddel mod seerflugt fra tv-kanalerne

Streamingmarkedet fortsætter med at slå rekord, og TV 2 har nu kurs mod en halv million betalende kunder på sin streamingtjeneste. Det ligner en redningsplanke i en tid, hvor TV 2's hovedforretning er under massivt pres.

Alt imens stadig flere danskere vender traditionelt tv-kiggeri ryggen, stormer det digitale streamingmarked frem herhjemme mod en omsætning, der ventes at runde 2 mia. kr. i år.

Det kan blive redningen for store tv-selskaber som TV 2, Nordic Entertainment Group og Discovery Networks, som alle er udfordrede af faldende seertal på traditionel flow-tv og en reklameomsætning, som er fastfrosset.

Hvad hitter på streamingtjenesterne? Det er i høj grad fiktion, som trækker de største seertal på streamingtjenesterne. På både DR TV og TV 2 Play toppede fiktionsserier listen i 2017, mens reality-tv hittede mest på Viaplay. TV 2 Play Badehotellet sæson 4 Rita sæson 4 Tinkas juleeventyr DR TV Skam IV Gina Jaqueline - en sugardaters bekendelser Kasper og Sofie Viaplay Paradise Hotel Familien fra Bryggen Forsidefruer



Det vidner dugfriske tal fra TV 2 om. På blot et år har TV 2’s streamingtjeneste, TV 2 Play, fået 100.000 nye kunder og har samlet set passeret 450.000 betalende kunder.

Det er en rekordvækst for TV 2 målt på antallet af nye kunder.

»Streamingmarkedet er i rivende udvikling, og vi ser endnu mere vækst forude. Siden vi gik ind på markedet med TV 2 Play i 2012, har vi haft en samlet digital vækst på ca. 30 pct. om året. Det har primært været drevet af TV 2 Play, og derfor er TV 2 Play blevet spydspids i vores nye strategi,« siger TV 2’s kommercielle direktør, Flemming Rasmussen.

TV 2’s streamingsatsning er til gengæld med til at kannibalisere på hovedforretningen, som fortsat er flow-tv med en omsætning på ca. 1,1 mia. kr. om året. Kundeflugten fra tv-pakkerne fortsætter nemlig ufortrødent, og alene i årets første ni måneder har 44.000 kunder opsagt en tv-pakke hos det TDC-ejede Yousee.

Meget tyder på, at flugten fra tv-pakkerne over til streaming ikke aftager i tempo. Nærmere tværtimod.

Det er også oplevelsen hos TV 2’s konkurrent, Nordic Entertainment Group (NENT), der ejer TV3-kanalerne, Viafree og Viaplay. Koncernen offentliggør ikke abonnementstal på streamingtjenesten Viaplay, men tallet ligger tæt på TV 2 Plays.

»Det er stadig hver tredje husstand, som ikke betaler for en streamingtjeneste, så markedspotentialet har langtfra ramt loftet. Vi ser stadig tocifret væksttal på vores tjenester, men det er en kamp på meget dyrt indhold for at vinde kunderne,« siger den danske topchef, Kim Poder.

Hos TV 2 har man netop lagt en ny treårs-strategi, hvor målet er, at streaming og digitalt indhold skal fylde over 25 pct. af omsætningen i 2021. Der er dog et stykke vej endnu, da TV 2 Play anslået vil stå for 12-13 pct. af TV 2’s samlede omsætning i 2018 svarende til ca. 350 mio. kr.

»Vi skal realisere en omsætningsvækst på TV 2 Play på over 20 pct. om året frem til 2021 for at nå vores mål. Men da denne vækst fremadrettet både vil komme fra abonnement og reklame, og da vi konstant udvikler vores streamingtjeneste, er det ikke urealistisk,« siger Flemming Rasmussen.

Netflix er stadig den klare markedsleder i Danmark. 4 ud af 10 danskere ser Netflix hver uge, mens det kun er knap 15 pct., som ser TV 2 Play ugentligt.