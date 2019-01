Tidligere ansatte i Danish Crown: Vi blev presset ind i bestemte fagforeninger

I 13 år har det været ulovligt at tvinge ansatte ind i bestemte fagforeninger, men alligevel sker det stadigvæk i selv store danske virksomheder, beretter tidligere ansatte til Finans.

Danish Crown er en af Danmarks største arbejdspladser, og her har tillidsfolk i gennem flere år presset eller direkte tvunget nyansatte til at melde sig ind i Fødevareforbundet NNF, selvom fagforeningstvang har været ulovligt siden 2006.



Det fortæller en håndfuld tidligere ansatte til Finans.

»Man skulle være medlem for at kunne få arbejde. Nogle var ligeglade, men jeg følte mig trådt på mine rettigheder,« forklarer Carsten Hoier, der en kort periode i 2016 var ansat på Danish Crowns slagteri i Horsens.



Kort om eksklusivaftaler Indtil en skelsættende dom fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol i 2006 var eksklusivaftaler udbredt i Danmark.



Aftalerne betød, at man skulle være medlem af en bestemt fagforening for at arbejde på bestemte virksomheder.



Omkring 220.000 privatansatte var inden dommen i 2006 omfattet af en eksklusivaftale.



Siden 2006 har det været ulovligt at stille krav om medlemskab af en bestemt fagforening for at bestride et job.

Han fortæller om et fællesmøde før ansættelsen, hvor tillidsmanden fortalte, at man som ansat på stedet skulle være medlem af NNF. Til stede var også et par afdelingsledere fra Danish Crown, som ifølge Carsten Hoier ikke imødegik tillidsmandens udsagn under mødet.

Søren Rasmussen fra Tjørring var ansat på Danish Crowns slagteri i Herning tilbage i 2011, og han kendte ikke til reglerne om valgfrihed, da han startede i jobbet. Han undrede sig dog over, at tillidsmanden på førstedagen hev ham og et halvt dusin nyansatte til side, fordi de skulle underskrive en indmeldelsesblanket. Han vendte situationen med sin nærmeste chef.

»Han sagde, at der ikke var tvang, men han så helst – med tryk på helst – at vi var med i NNF. Ellers ville vi nok blive set lidt ned på. Han var vældig flink og rar, men jeg skulle bare vide, at nogle måske ikke ville tale med mig. Det er vel mobning eller hvad man nu kalder det,« siger han.

Finans har haft kontakt med tidligere ansatte fra tre af Danish Crowns øvrige slagterier, og de fortæller alle den samme historie: På førstedagen blev de præsenteret for en indmeldelsesblanket til NNF, og det var reelt ikke en mulighed for dem at sige nej. En af de tre stoppede på Danish Crown så sent som sidste efterår.

Produktionsdirektør i Danish Crown Per Laursen betvivler ikke oplysningerne og bekræfter, at selskabet tidligere har haft lignende sager. Hvis der har været ledelsesrepræsentanter med på infomøder i Danish Crown, burde de have informeret om retten til et frit fagforeningsvalg i Danmark, medgiver Per Laursen, der nu vil kigge nærmere på problemstillingen.

»Jeg vil tage fat i vores fabrikker og fabriksansvarlige for at høre, om det er et billede, de kan genkende. Har vi et problem, er vi nødt til sammen med Fødevarebundet kigge ind i, hvordan vi i fællesskab løser det,« siger han.



Næstformand i Fødevareforbundet NNF Jim Jensen afviser, at NNF udøver fagforeningstvang. Heller ikke på Danish Crowns slagterier. Til gengæld er der en stærk faglig opbakning, som tillidsfolkene er gode til at skabe.



»Jeg er ikke bekendt med, at folk skulle være presset til at melde sig ind, men det bliver nok meldt ud fra tillidsfolkene, at man skal være med i det faglige fællesskab, hvis man skal have en dialog med tillidsfolkene, og de skal understøtte den enkelte i ansættelsesforholdet. Man kan heller ikke udelukke, at der er et kollegialt pres for at være en del af det fællesskab, alle andre er i,« forklarer han.

Har du oplevet lignende sager, så kontakt vores journalister via denne mail: martin.flink@finans.dk