Rig dansk modeduo ramt af sjælden tilbagegang

Soya Concept, der omsætter for 500 mio. kr. om året, tjener styrtende med penge. Men overskuddet falder for første gang i seks år.

Træerne vokser trods alt ikke ind i himlen for den indbringende danske modevirksomhed Soya Concept.

For efter fem år i træk, hvor overskuddet med hastige skridt er blevet større, bakker indtjeningen nu for Soya Concept.

I 2017/2018 blev det til et overskud efter skat på 79,5 mio. kr., viser et nyt regnskab.

Det er en smule dårligere end året forinden, og samtidig faldt omsætningen marginalt.

Hos Soya Concept vender mundvigene dog ikke nedad trods det faldende overskud, som ifølge det nye regnskab skyldes opstartsomkostninger til et nyt brand.

»Årets resultater har levet op til det budgetterede og forventede, hvorfor de betragtes som tilfredsstillende,« skriver Soya Concept i regnskabet.

Tidligere på året købte Soya Concept det hurtigtvoksende skofirma Shoe the Bear, hvilket forventes at løfte omsætningen i Soya Concept til over 600 mio. om året.

I øjeblikket omsætter Soya Concept for knap 500 mio. kr., og de seneste fem år har virksomheden haft et samlet overskud på 355 mio. kr.

Så helt skidt er det ikke for de to stiftere og hovedaktionærer Thomas Viller og Torben Brodersen, som grundlagde Soya Concept i Sønderborg i 2002.

Højst usædvanligt valgte de to stiftere i 2015 at købte aktierne i tøjfirmaet tilbage. Siden har de gjort Soya Concept til en regulær pengemaskine.

Soya Concept laver tøj til kvinder i alderen over 25 år og sælger det både i butikker og over nettet via hjemmesider som Zalando, Miinto og Boozt. De to stiftere er gode for over 300 mio. kr., men de foretrækker at holde sig ude af rampelyset.

»Vi holder bare lidt lav profil. Det er vores filosofi i virksomheden, og det har vi det bedst med. Så kan vi arbejde stille og rolige med tingene og gøre det bedre år for år,« sagde medstifter og bestyrelsesformand, Thomas Viller, i 2017 til Børsen.