Dansk kærestepar sælger vingummier mod hårtab for millioner

Var det noget med en lille lyserød hindbærvingummi? Rasmus Serup og Sophie Tidemands kosttilskud hitter og er havnet på hylderne hos apotekerkæder og i Matas-butikker.

»Hairlust, virker det?« Sådan har mange danskere skrevet i søgefeltet på Google.

Det er kæresteparret Sophie Tidemand og Rasmus Serup, der står bag millionforretningen Hairlust, som sælger kosttilskud mod tyndt og slidt hår - blandt andet i form af en vingummi.

På trods af utallige skeptikere har virksomheden på to år omsat for over 10 mio. kr. og er endt på hylderne hos mere end 400 forhandlere i Danmark, herunder apotekskæder og 277 Matas-butikker.

»Vi møder rigtig mange skeptikere. Mange tror, vi går ud og sælger et mirakelprodukt, men det gør vi ikke, og det kommunikerer vi ikke. Vi siger ikke, hvor godt det virker, men vi lader kunderne udtale sig om det, og bruger det i vores markedsføring,« siger Rasmus Serup, der er medstifter af Hairlust.

Om Hairlust Dansk virksomhed, der sælger kosttilskud mod tyndt og slidt hår.

Stiftet af Rasmus Serup og Sophie Tidemand i 2016.

Omsatte for lidt over 2 mio. kr. i 2017 med et overskud på 568.000 kr. før skat.

Forventer at omsætte for 8-9 mio. kr. i 2018 med et overskud på 2,5 mio. kr. før skat.

Har 11 ansatte.

Er på markedet i Danmark, Sverige, Norge, Finland og Storbritannien.

I 2016 flyttede Rasmus Serup og Sophie Tidemand fra London til Danmark, fordi de havde øjnet et nichemarked for at sælge kosttilskud mod slidt og tyndt hår. Her udviklede de i samarbejde med en række farmaceauter et kosttilskud specifikt mod hårtab.

Sidste år omsatte Hairlust for 2 mio. kr med et overskud på en halv million før skat. I 2018 forventer kæresteparret en vækst på 400 pct. - også på bundlinjen.

»Det har været et rigtig godt år, og vi har haft stor succes med vores webshop og forhandlere, samtidig med at vi har brugt rigtig mange penge på store markedsføringskampagner,« siger Rasmus Serup.

Både han og Sophie Tidemand har erfaring med online markedsføring af almene kosttilskud. Således har strategien lige fra begyndelsen været at markedsføre kosttilskuddet online - bl.a. gennem Facebook-annoncer, kampagner og ved at inddrage kendisser som Mascha Vang og Christiane Schaumburg-Müller.

Men virker Hairlust så? For at beskytte forbrugerne må kæresteparret ifølge Fødevarestyrelsen ikke skrive, at kosttilskuddet øger hårvæksten. Derfor vælger de i stedet at lade kundernes tilbagemeldinger være produktets evidens.

»Måden, vi forsøger at imødekomme skeptikerne på, er ved at dele vores kundeanmeldelser. Vi har rigtig meget fokus på vores Trustpilot. Hvor andre oftest får bedømmelser udelukkende på leveringstid og service, bedømmes vores produkter og virkningen af disse særligt af vores kunder,« siger Ramus Serup.

En af Hairlusts skeptikere er Susanne Gjedsted Bügel, der er professor ved Institut for Idræt og Ernæring ved Københavns Universitet. Hun forsker i vitaminer, men understreger, at hun ikke har kendskab til de specifikke produkter fra Hairlust.

»Det er rigtigt, at der er en del næringsstoffer, som har betydning for hår og hud. Men jeg er overbevist om, at der er meget tro forbundet med den følelse af effekt, folk oplever – eksempelvis fordi man har ekstra fokus på hårpleje i den periode, hvilket man så opfatter som en positiv effekt,« siger Susanne Gjedsted Bügel.

Hun tilføjer, at det bedste man kan gøre som forbruger, inden man kaster sig ud i et kosttilskud, er at være kritisk og søge informationer fra officielle kilder som eksempelvis Sundhedsstyrelsen.

Et par af Hairlusts største konkurrenter på markedet er farmaceutvirksomhederne Bayer og New Nordic, der begge har lignende produkter på markedet.