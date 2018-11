Kasi ApS og Brøndby har nu lagt en årelang strid om et tilgodehavende fra sig.

Der kan være millioner på vej til Superliga-klubben Brøndby IF fra en overraskende kant.

Således har klubbens tidligere hovedsponsor Jesper Nielsen og hans firma Kasi ApS indgået et forlig med Brøndby IF, som mente at have op mod 41,1 mio. kr. til gode hos Kasi ApS fra en gammel sponsoraftale.

Jesper "Kasi" Nielsen Født 15. maj 1969.

Indledte sin karriere som tankpasser og fik med tiden selv tre tankstationer på den københavnske vestegn. Det endte dog med en konkurs, men han kom samtidig ind i smykkebranchen.

I 2003 etablerede han og familien selskabet Kasi, der solgte smykker i Tyskland og fik to år senere rettighederne på det marked til at forhandle kollektioner fra det danske selskab Pandora. Det gjorde han så effektivt, at han senere åbnede flere markeder i Europa med store millionindtægter til følge. Siden er parterne blevet uenige om afregningen i forbindelse med Kasis exit i Pandora-samarbejdet, og denne sag har kørt i flere år, men skal nu afgøres i en voldgift.

Jesper Nielsen blev landskendt, da han i 2007 lavede Danmarkshistoriens største sportssponsorat i fodboldklubben Brøndby.

Han blev desuden hovedsponsor og formand i den tyske håndboldklub Rhein-Neckar Löwen. I sommeren 2010 dannede han håndboldklubben AG København. Projektet gik dog konkurs i 2012 efter Skat’s indefrysning af alle selskabets og familiens private midler. Skat indledte her den sag mod Jesper Nielsen, hvor der efter fem år faldt dom i Østre Landsret i fjor.

Han etablerede i 2013 smykkeselskabet Endless Jewelry, som han blev købt ud af i 2016.

Det blev startskuddet til Jesper Nielsen nye forretning, Amazing Jewelry, som blev etableret i 2016.

Jesper Nielsen har hidtil kun afsat omkring en halv mio. kr. til kravet fra Brøndby. Men nu har parterne altså lavet et forlig, der kan kaste et større beløb i Brøndbys kasse.

Det fortæller Jesper Nielsen til Finans.

»Vi har begge strakt os og er enige om et ikke ubetydeligt tocifret millionbeløb til BIF,« skriver han i en mail.

Brøndby IF’s adm. direktør, Jesper Jørgensen, bekræfter forliget over for Finans. Han forklarer samtidig, at Brøndby ikke vil gå i »yderligere detaljer« om forliget.

Kasi-Jespers tvister I november 2017 vandt selskabet og familien Nielsen en skattesag om sponsorater af Brøndby IF og AG København. Skat ville beskatte familien, som om den selv havde fået pengene udbetalt. Familien vandt, og dommen bliver ikke anket.

I januar 2018 vandt Skat en sag i Landssretten mod Kasi om 245 mio. kr. på baggrund af en transaktion mellem Pandora og Kasi i 2009 og 2010. Skat mente, at transaktionen i modsætning til parternes egne oplysninger handlede om at undgå skat. Jesper Nielsen ankede den sag til Højesteret, som i oktober lod sagen falde ud til familiens Nielsens fordel.

Kasi jagter desuden en såkaldt earnout-betaling fra Pandora fra dengang, Kasi solgte sin Pandora-aktier i 2010. Pandora har værdisat earnout’en til 0 kr. Kasi har værdisat den til 761 mio. kr. Det skal afklares i en voldgift. Jesper ”Kasi” Nielsen udkæmper slagsmål på flere fronter gennem sit selskab, Kasi ApS:

Dog er der den hage ved forliget, at betalingen af det tocifrede millionbeløb er afhængig af, at Jesper Nielsen og hans familie vinder den igangværende voldgiftssag, den har kørende mod smykkevirksomheden Pandora.

Familien Nielsens krav mod Pandora er på 1,4 mia. kr., fordi familien ikke har fået den earnout-betaling, som den mener at være berettiget til.

»Så udover familien Nielsen har nu også BIF en stor økonomisk interesse i den verserende sag,« skriver Jesper Nielsen.

Han har netop offentliggjort det første overskud i flere år for Kasi ApS. Et overskud, der beløber sig til 56,6 mio. kr. efter skat.

Den væsentligste årsag er, at Kasi ApS i november 2017 vandt en skattesag om sponsorater af Brøndby IF og AG København. Skat ville beskatte familien, som om den selv havde fået pengene udbetalt.

Men familien Nielsen vandt retssagen, hvilket slår positivt ud i det nye regnskab. Samtidig vandt Kasi ApS i oktober et andet retsopgør mod Skat, hvilket dog først vil have effekt på det næste årsregnskab for selskabet, oplyser Jesper Nielsen.

Det er dog en forudsætning for Kasi ApS’ fortsatte drift, at earnout-betalingen fra Pandora kommer, og at den falder til udbetaling i 2019 eller 2020.