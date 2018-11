Top-Toy, der bl.a. ejer kæderne Fætter BR og Toys 'R' Us er i så store vanskeligheder, at selskabet skal rekonstrueres.

Den nordiske legetøjskæmpe Top-Toy, der bl.a. står bag kæderne Fætter BR og Toys 'R' Us i Danmark, er i så alvorlige problemer, at selskabet nu skal rekonstrueres. Det oplyser selskabet i en pressemeddelelse i forbindelse med, at Top-Toy i dag har offentliggjort sit årsregnskab.

Det er et blodrødt ét af slagsen. Top-Toy har haft et negativt driftsresultat på 149 mio. kr., og en stor goodwill-nedskrivning har ført til en bundlinje, der viser et minus på mere end 2 mia. kr. Det har sendt selskabet forbi skifteretten for at indlede en rekonstruktion.

»Vi har ikke været i stand til at gøre Top-Toy rentabel i sin nuværende form, og derfor skal vi nu foretage grundlæggende organisatoriske ændringer ved at forenkle og optimere de sunde dele af virksomheden,« udtaler Per Sigvardsson, der er CEO i Top-Toy, i meddelelsen.

Top-Toy oplyser, at hverken direktionen, bestyrelsen eller revisorerne har villet sige god for den fortsatte drift af selskabet uden en garanti om en kapitalindsprøjtning. Det har Top-Toys ejerkreds, som tidligere har måttet træde til med kapital, ikke ønsket at gøre.

»Vi er kommet langt og har strømlinet store dele af virksomheden, men vi har desværre nået et punkt, hvor der kræves en mere radikal ændring, hvis virksomheden skal blive rentabel,« siger bestyrelsesformand Michael Hauge Sørensen.

Kapitalfonden EQT er den største aktionær i Top-Toy, og EQT købte sig ind i selskabet i november 2015, men har siden haft store problemer med at rette op på Top-Toy.

Rekonstruktionen er en kæmpe bet for EQT, der som professionel investor har set helt forkert af markedet og af selskabet, som EQT kun har ejet majoriteten af i godt tre år. Ejerandelen købte de for 1,7 mia. kr. i november 2015.

Top-Toy vil nu gå i gang med at lukke urentable forretninger, forenkle værdikæden og justere på omkostningssiden.

»Desværre betyder det også, at en række medarbejdere svarende til 450 fuldtidsansatte i hele organisationen kan blive påvirket,« skriver Top-Toy i meddelelsen.

Top-Toy driver i øjeblikket 226 Fætter BR-butikker og 72 Toys 'R' Us-butikker.