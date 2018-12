Det afghanske fodboldforbund er anklaget for at misbruge kvindelige spillere både mentalt, fysisk og seksuelt. Det har fået Hummel til at trække stikket som hovedsponsor.

Det danske sportsbrand Hummel har besluttet at afbryde samarbejdet med det afghanske fodboldforbund (AFF) efter anklager om både fysisk og seksuelt misbrug af kvindelige spillere. Det skriver CNN og The Guardian.

Derudover har Hummel krævet, at præsidenten for det afghanske fodboldforbund, Keramuddin Karim, går af.

I en udtalelse til CNN forklarer Hummel, at der foreligger stærke påstande om, at kvindelige spillere bl.a. er blevet misbrugt mentalt, fysisk og seksuelt af mandlige ansatte i fodboldforbundet.

»Den fremsatte dokumentation indikerer ikke blot groft embeds- og magtmisbrug af ansatte i AFF, det er også i direkte kontrast med vores værdier,« siger Allan Vad Nielsen, adm. direktør i Hummel.

Af udtalelsen fremgår det også, at Hummel har »dokumentation på kontraktbrud og det faktum, at AFF-ledelsen har været bekendt med anklagerne siden februar i år uden at ty til handling eller informere sponsorerne.«

Selv afviser AFF alle anklager og forklarer, at forbundet har en nul-tolerance tilgang til misbrug af denne karakter, og at anklagerne kommer fra tidligere ansatte.

Sagen er kommet frem efter at Khalida Popal, tidligere spiller på det afghanske kvindelanshold, har fortalt om misbruget i medierne. Ifølge hende skulle disse både have fundet sted under en syv-dages træningslejr i Jordan i januar i år, men også ved fodboldforbundets hovedsæde. Mindst fem spillere er blevet misbrugt, siger hun, men ingen tør stå frem i medierne af frygt for deres egen og familiernes sikkerhed.

Fodboldforbundenes verdensorganisation, FIFA, samarbejder med FN for at forbedre spillernes sikkerhed.

»FIFA er fuldt bevidst om situationen i Afghanistan og har arbejdet hårdt for at skabe sikkerhed for kvinderne. De har arbejdet meget diskret med de involverede - grundet de følsomme anklager og den fare, de har været udsat for - siden marts for at skaffe beviser til en formel undersøgelse og har inddraget FN,« forklarer FIFA i en udtalelse ifølge The Guardian.