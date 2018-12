Populært butikskoncept rykker ind i danske storcentre

Mens de fleste butikscentre bruger pop up-butikker til at udfylde tomme lejemål, har andre nu taget skridtet videre.

Har du midt i julehandlen spottet en pop up-butik i dit storcenter? Chancen er stor.

Indtil flere danske butikscentre lader pop up-butikker rykke ind i tomme lejemål, og hos Fisketorvet i København har man endda valgt at afsætte et område til konceptet. Ifølge en ekspert er det netop i butikscentre, at pop up-butikker har deres fremtid.

»Vi ser flere og flere centre og lufthavne, der dedikerer pladser til pop up-butikker. Både for at give noget variation i butiksudbuddet og for at give kunderne de mere skæve og sjove oplevelser,« siger Dorte Wimmer, der er ekspert i detailhandel og forbrugeradfærd hos Retail Institute Scandinavia.

Fakta En butik, der åbner og lukker efter en kort periode.

Typisk finder man et tomt butikslokale, hvor udlejeren kan se en ide i at få en midlertidig husleje i kassen.

En pop up-butik er en forretning, der åbner og lukker efter en kort periode. Ofte bliver de brugt til at udfylde tomme butikslokaler, mens det for mange virksomheder kan være en metode til at teste en ny lokation eller et koncept.

Det bedste eksempel på, hvordan fremtiden ser ud for pop up-konceptet, finder man ifølge Dorte Wimmer i storcentret Bikini Berlin i Tyskland. Her er hele midterdelen af centret reserveret til 15-20 pop up-butikker.

I Danmark er man ikke gået lige så vidt, men tendensen har alligevel fået fat hos Fisketorvet. Her er flere hundrede kvadratmeter dedikeret til pop up-butikker, og lige nu har man tre styks samt en håndfuld planlagt.

»Tidligere brugte vi ledige butikslokaler, men nu har vi afsat områder i centeret, som vi benytter til pop up-butikker. Vi oplever, at det skaber dynamik og en ekstra oplevelse for vores kunder, fordi der hele tiden er noget nyt at komme efter,« siger centerchef hos Fisketorvet Casper D. Von Der Ahé.

Hos Fisketorvet finder man blandt andet kasketbutikken Capstore, der udelukkende var webbutik, indtil den testede sig af som pop up-butik i centret. Nu har den en permanent, fysisk butik hos Fisketorvet samt i to andre centre. Et andet eksempel er millionforretningen Lakrids by Johan Bülow, der begyndte med to pop up-butikker i Københavns Lufthavn, og som nu ligger der permanent.

I andre danske storcentre, f.eks. Bruuns Galleri i Aarhus og Rødovre Centrum, har man ikke reserveret et specifikt område til pop up-butikker. Men man bruger bevidst pop up-butikker til at udfylde ledige lejemål. Her har man lige nu henholdsvis tre og fire pop up-butikker.