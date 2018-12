Med en ny stor donation på 100 mio. dollars over fem år går Lego Fonden ind på nyt territorium: Humanitær hjælp. Det er børn fra Syrien og Rohingya-børn, der får den første portion.

Lego Fonden har netop givet den klart største donation i fondens 32-årige historie: 100 mio. dollars eller godt 650 mio. kr. til børn, der er ramt af konflikten i Syrien, eller Rohingya-flygtninge.

Det er samtidig første gang, at Lego Fonden, der er kontrolleret af Lego-familien Kirk Kristiansen og som ejer 25 pct. af legetøjskoncernen Lego, kaster sig ud i en rendyrket humanitær donation.

Legos humanitære ilddåb Formelt gives pengene til den velgørende organisation Sesame Workshops og dens arbejde i Bangladesh, Irak, Syrien, Libanon og Jordan.



Det sker i samarbejde med organsationerne BRAC (en organisation, der styrker fattiges muligheder for at komme ud af fattigdom), med International Rescue Commitee IRC (en nødhjælpsorgansation der operer i de værste humanitære kriser) og med New York University Global Ties for Children (som forsker i, hvordan man kan lette livet for børn og unge i de mest udsatte områder af verden).

Pengene skal gå til konkret at løfte børnenes adgang til læring gennem leg. Men der bliver også tilført midler til at evaluere projektet løbende og samle erfaringerne til lignende projekter fremover.



I projektet indgår der ikke Lego-produkter - med mindre de, der tiltrettelægger det praktiske arbejde mener, at de vil være egnede til formålet.

I alt giver Lego Fonden 100 mio. dollars, svarende til godt 650 mio. kr., til projekter, der gennem læring gennem leg skal hjælpe børnene i Syrien- og Rogingya-krisen til at komme bedre igennem det, der kan være mange år på flugt eller i flygtningelejre.

»Vi kigger helt sikkert på hele det humanitære område for at se, om vi kan bruge læring gennem leg til at hjælpe børn med at finde sig selv,« siger John Goodwin, der er adm. direktør i Lego Fonden.

I praksis giver fonden pengene over fem år til Sesame Workshop, en velgørende organisation relateret til børneserien med Muppet-dukkerne, Sesame Street.

I samarbejde med andre velgørende organisationer går pengene dels til børn, der er ramt af Rohingya-konflikten, og som primært bor i de enorme flygtningelejre i Bangladesh. Og dels går pengene til børn, der er ramt af konflikten i Syrien, og som er spredt ud over landene Irak, Jordan, Libanon og Syrien.

»For os er det ikke sådan, at det er et engangsbidrag, og så rykker vi videre. Vi researcher grundigt, hvad der sker for børn, der er i disse højstress-miljøer, som skaber det, som neurologer kalder toksisk stress. Det er en barriere for den almindelige læringsproces, og for at hjernen udvikler sig optimalt. Det ser ud til, at læring gennem leg er en god metodik for børn i den situation, fordi de kan blive lettet for problemerne og være åbne for andre former for læring,« siger John Goodwin.

Lego - klodsen, familien, fonden Lego Fonden blev stiftet i 1986 og blev i 1999 ejer af 25 pct. af aktierne i legetøjskoncernen Lego.

De andre 75 pct. af aktierne er ejet af Kirkbi, en pengetank ejet af Lego-familiemedlemmerne Kjeld Kirk Kristiansen (tredje generation efter Lego-stifteren Ole Kirk Kristiansen) og hans tre børn, Sofie Kirk Kristiansen, Thomas Kirk Kristiansen og Agnete Kirk Thinggaard.

Fondens helt overordnede kongstanke er læring gennem leg, og med det i bagtankerne støtter den programmer og projekter under tre hovedoverskrifter: Tidlig barndom, Uddannelse og Samfund.

Ved udgangen af 2017 havde Lego Fonden samlede aktiver for 13,6 mia. kr., svarende til en fordobling siden 2013. I aktierne indgår værdien af de 25 pct. af aktierne i Lego.

Fonden brugte i 2017 407 mio. kr. på uddelinger og administration. I det lys er den nye donation på 650 mio. kr. over fem år betydelig.

Men projektet markeret også et helt nyt område for Lego Fonden, forklarer Thomas Kirk Kristiansen, bestyrelsesformand i Lego Fonden og familiens repræsentant i Lego.

»Det markerer vores ambition om at øge vores indsats netop her ved at sætte fokus på børns udvikling gennem leg. Vi håber, at andre humanitære aktører, investorer, verdensledere og regeringer vil blive inspireret til at handle og prioritere støtte til udvikling og leg for børn i hunanitære kriser,« udtaler Thomas Kirk Kristiansen.

Det er ikke besluttet, om den femårige donation på 100 mio. dollars stopper der, eller om den kan blive forlænget.

»Nej, det har vi ikke besluttet, men vi vil gerne intervenere systemisk. Hvis vi kan se, det har en meningsfuld effekt, og vi har research, som validerer det, vil det opmuntre os til at fortsætte projektet ud over de fem år,« siger John Goodwin.



Som en del af donationen vil projekterne løbende blive evalueret.

Konflikterne i Syrien og i Myanmar er politisk højspændte, og netop politik er noget, Lego og Lego Fonden har holdt sig langt fra.

»Vi involverer os stadig ikke politisk. Vi sikrer bistand til børn i den tidlige udvikling i lejrene. Data fra FN indikerer, at flygtninge bruger i snit 10 år i lejrene, så det er ikke en mulighed at blive på sidelinjen og vente på stabilitet, for til den tid vil børnene være voksne og muligheden er forpasset,« siger John Goodwin.