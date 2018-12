Shoe the Bear sælger sko for millioner på nettet. Den nye ejer er blandt de største aktører i modeindustrien herhjemme.

Det danske makkerpar Thomas Frederiksen og Jakob Fuglsang kan begge kalde sig mangemillionærer, efter at de tidligere på året solgte deres hurtigtvoksende skofirma Shoe the Bear.

Egentlig var salgsprisen hemmelig, da makkerparret i maj solgte Shoe the Bear til modevirksomheden Soya Concept. Men et nyt regnskab fra Thomas Frederiksen og Jakob Fulgsangs fælles holdingselskab afslører, at der tikkede knap 45 mio. kr. ind på kontoen i forbindelse med salget.

Shoe the Bear sælger primært sko via nettet og blev stiftet i 2007. Omsætningen i firmaet oplyses ikke, men i seneste regnskabsår voksede den med 87 pct.

Indtjeningen i Shoe the Bear har været beskeden, men ikke desto mindre valgte Soya Concept at betale i omegnen af 45 mio. kr. for at få fingrene i det populære skomærke.

Soya Concept har de senere år haft kæmpe succes med at sælge modetøj. Selskabet er med en omsætning på cirka 600 mio. kr. blandt de største aktører i den danske modeindustri. Og overskuddene i selskabet har været tårnhøje - 355 mio. kr. på fem år.

Som en del af salget af Shoe the Bear indtrådte Thomas Frederiksen og Jakob Fuglsang i ejerkredsen af Soya Concept sammen med selskabets to grundlæggere og hovedaktionærer, Torben Brodersen og Thomas Viller.

Soya Concept laver tøj til kvinder i alderen over 25 år, og sælger det både i butikker og over nettet via hjemmesider som Zalando, Miinto og Boozt. De to stiftere, Torben Brodersen og Thomas Viller, er gode for over 300 mio. kr., men de foretrækker at holde sig ude af rampelyset.

»Vi holder bare lidt lav profil. Det er vores filosofi i virksomheden, og det har vi det bedst med. Så kan vi arbejde stille og roligt med tingene og gøre det bedre år for år,« sagde medstifter og bestyrelsesformand, Thomas Viller, i 2017 til Børsen.