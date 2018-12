Den danske keramiker Anders Arhøj har stor succes med sine vaser og figurer, som hitter både herhjemme og i udlandet.

I et lille værksted på Islands Brygge skaber stifteren bag designbrandet Studio Arhoj vaser og små figurer til hele verden. Det har vist sig at være en indbringende forretning for keramikeren, som gennem de seneste år har skabt sit eget unikke univers.

»Jeg har hele tiden troet på, at hvis produkterne skiller sig nok ud, skal forhandlerne nok få øje på en. Vi har været enormt heldige med, at butikker verden over har vist interesse,« siger Anders Arhøj, som står bag det populære brugskunst fra Studio Arhoj.

I 2005 kvittede han jobbet som multimediedesigner hos DR for i stedet at kaste sig ud som iværksætter.

»Jeg blev træt af at sidde foran en skærm og altid have ondt i skuldre og nakken. Da nogle venner og jeg begyndte at arbejde med keramik, kunne jeg mærke, at jeg skulle i den retning. Jeg ville skabe mine designs i virkeligheden i stedet for at tegne dem på en skærm,« siger han.

Studio Arhoj fik i seneste regnskabsår et overskud efter skat på 2,5 mio. kr.. Det var over 1 mio. kr. mere end året før. Samtidig steg virksomhedens bruttofortjeneste fra 4,5 mio. kr. til 6,8 mio. kr.

Selvom det er lykkes Anders Arhøj at skille sig ud med sit farverige keramik og sjove figurer, understreger han, at det har krævet hårdt arbejde at få virksomheden til at udvikle sig.

»Keramik er ikke noget, som man tjener særlig meget på. Derfor skal der også store mængder igennem for at skabe de overskud, som vi har haft de seneste år,« siger han.



I gennemsnit bruger stifteren 12-13 timer om dagen i sit værksted på Islands Brygge. Her producerer han sammen med 12-14 ansatte alle brandets produkter. Det kræver, at han eksempelvis møder tidligt lørdag morgen for at sætte en ovn i gang med at brænde produkterne, mens ovnen skal tømmes sent søndag aften.

»Strategien har aldrig været at tjene en masse penge. Én sæson kan bestemte produkter hitte, mens de kan floppe den næste. Jeg er taknemmelig, hvis det fortsætter som nu. Jeg har ingen ambitioner om at blive kæmpestor i branchen. Hvis vi bliver det, er vi ikke cool mere, så vil forbrugerne måske vende os ryggen,« siger Anders Arhøj.

Ifølge ham hitter Studio Arhojs produkter nemlig, fordi det er lykkes at skabe produkter, som forbrugerne ikke ser andre steder. Det har gjort brandet populært særligt blandt de yngre forbrugere.

»Jeg tror på, at vi lever meget længere ved at skille os ud end ved at sælge til store kæder. Jeg vil hellere have et firma, som er fedt og sit eget om 20 år, end et, som er ude i alle mulige store detailkæder,« siger han.

Ifølge stifteren er ambitionen fremover at holde samme niveau som i seneste regnskab. Men samtidig vil Studio Arhoj også fokusere særligt på det japanske og amerikanske marked, hvor virksomheden i forvejen har et stigende antal ordrer gennem sin webshop.