Firmakøbmændenes prognose: May, Trump og aktieuro vil dæmpe opkøbsiveren i 2019

Efter et 2018, der ser ud til mindst at tangere rekorden i 2017, mærker banker og rådgivere tøven i markedet for virksomhedshandler. Det er Trump og brexit og en stigende rente, der får markedet til at sitre.

Det klør i fingrene på mange finansdirektører i danske virksomheder og kapitalfonde, for de har så mange penge, og de vil så gerne købe sig større.

Men flere af aktørerne på det lukrative M&A-marked - mergers & acquisitions - går ind i 2019 med en lille fure i panden og en let sitren i kundeporteføljen.

»Generelt gælder for 2019, at vi går ind i året efter stor uro på aktiemarkedet i slutningen af 2018 med et foreløbig uafklaret brexit, fortsatte trusler om handelskrig, potentielle renteforhøjelser i løbet af året og mere afdæmpede vækstforventninger,« opregner Kasper Dichow, chef for corporate finance i Nordea.

Vi mærker en vis usikkerhed om 2019. Martin André Dittmer, managing partner i Gorrissen Federspiel

Der vil komme handler, for de store virksomheder og investorer har penge nok.

»Men jeg tror, vi vil se mere afdæmpet aktivitet i 2019,« siger Kasper Dichow.

Udgangspunktet i 2018 er ellers solidt. Allerede efter årets første tre kvartaler har der globalt næsten været lige så stor aktivitet som i hele 2017.

Men tempoet løjer af nu, konstaterer analysefirmaet Mergermarket.

»Tredje kvartal viste lavere M&A-aktivitet i takt med, at stigende geopolitiske spændinger, handelskrige og protektionisme dæmper humøret og får virksomheder til at holde pause hen over sommeren,« skriver Mergermarket i sin seneste rapport.

Usikkerheden mærker man også i et af de største advokathuse i København.

»Vi mærker en vis usikkerhed om 2019. Jo, der er nogle store projekter, der ligger og venter, men international handelspolitik, renteniveauer og brexit kan få betydning for stemningen i markedet,« siger Martin André Dittmer, managing partner i Gorrissen Federspiel.



Der er dog også nogle, der tror, at en stilstand i markedet er worst case-scenariet.

»De primære faktorer, der kan dæmpe M&A-markedet, er rentestigninger og negative forventninger til fremtiden på mellemlangt sigt. Men mange virksomheder har en sund likviditet, og derfor er de ikke afhængige af at låne,« siger Søren Krejler, chef for EY’s transaktionsafdeling. Han tror på et M&A-niveau mindst som i 2018.