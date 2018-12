Tabte kopikrig til Kähler: Dansk interiørfirma konkurs

Selvom Bovictus for nyligt solgte sit mest kendte mærke, kunne driften ikke længere hænge sammen. Et halvt hundrede ansatte står til at blive arbejdsløse.

Det danske interiørfirma Bovictus, der bl.a. har stået bag designmærket Zone, er gået konkurs. Det fremgår af en registrering i CVR-registeret.

Dermed står 50 ansatte til at miste deres arbejde, medmindre at det lykkes for ejer Kim Krull Jørgensen at redde virksomheden.

Bovictus, der sælger boliginteriør og møbler, har eksisteret siden 1992. Bundlinjen i firmaet har gennem årene svinget voldsomt, men der har været overskud de seneste fem år.

Alligevel har Kim Krull Jørgensen valgt at begære firmaet konkurs. Han kan ikke give nogen entydig forklaring på, hvad der gik galt for Bovictus, som i sommer solgte sit succesmærke Zone.

»Planen var, at vi skulle koncentrere os om færre brands med den kapitalindsprøjtning, som salget af Zone Denmark gav, men det hang altså ikke helt sammen, det må jeg desværre erkende. Jeg er dog af den overbevisning, at der er rigtig meget at bygge videre på med gode brands, gode medarbejdere og loyale kunder, så jeg vil virkelig forsøge at redde så meget som muligt,« siger Kim Krull Jørgensen til Viborg Stifts Folkeblad.

Han håber at kunne købe aktiverne ud af konkursboet via et af sine andre selskaber. Men om det lykkes er endnu for tidligt at spå om, siger han.

Bovictus kom for knap to år siden i søgelyset, da firmaet tabte en kopikrig til designvirksomheden Kähler. Her afgjorde Sø- og Handelsretten, at Bovictus havde solgt vaser, der mindede for meget om Kählers mest kendte serie, de stribede Omaggio-vaser.

Bovictus måtte derfor destruere sine kopivaser og betale 200.000 kr. i erstatning for at have krænket Kählers ophavsret.