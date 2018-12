Thomas Borgen har stiftet et firma under branchekoden »virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse« i cvr-registeret.

Thomas Borgen, der stoppede som Danske Banks topchef på baggrund af bankens hvidvaskskandale, er måske ved at forberede sin fremtid.

For to måneder efter Thomas Borgen blev fritstillet af Danske Bank, har han oprettet en enkeltmandsvirksomhed ved navn Borgen.

Thomas Borgen Født i Sarpsborg i Norge den 27. marts 1964.

Gift med Torill og har to børn.

Fritidsinteresser: Kapsejlads, cykling og ski. Fik i 2007 helikoptercertifikat, men har valgt ikke at forny det grundet manglende tid til at vedligeholde flyvningen.

Har en bachelorgrad fra Heriot-Watt University i Edinburgh i Skotland (1987) og en master i Business Administration fra Syracuse University i New York, USA (1989).

Karriere i Danske Bank:

1997: Treasurer, Den Danske Bank, Oslo.

1999: Chief dealer, Den Danske Bank, København.

2001: Adm. dir. i Fokus Bank (norsk bank opkøbt af Danske Bank i 1999).

2009: Direktionsmedlem og chef for udenlandske bankaktiviteter og Danske Markets i Danske Bank.

2010: Tillige chef for Group Treasury og Corporate & Institutional Banking i Danske Bank.

2013-2018: Adm. dir. i Danske Bank.

Den 1. december stiftede han således enkeltmandsvirksomheden Borgen under branchekoden »virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse« med adresse i hans hjem i Charlottenlund.

Thomas Borgen bekræfter virksomhedsstiftelsen over for Finans, men er ellers meget fåmælt.

»Selskabet har pt ingen aktivitet. Det er for tidligt at vurdere, om der bliver aktivitet i fremtiden,« skriver han i en mail.

Finans har efterfølgende spurgt, hvorfor Thomas Borgen har stiftet virksomheden, og om det bliver i forhold til virksomhedsrådgivning, at der kan komme aktivitet i selskabet.

»Jeg har for tiden ikke flere kommentarer,« svarer han.

Den 54-årige Thomas Borgen var Danske Banks topchef gennem mere end fem år. Han var den 13. topchef i bankens historie, men den første nogensinde med udenlandsk pas.

Han agerede med stor succes, indtil hvidvasksagen fældede ham. Den 16. september 2013 efterfulgte han den forhenværende A. P. Møller – Mærsk-skibsreder Eivind Kolding, der aldrig blev en succes i banken. Men under Thomas Borgens ledelse blev skuden vendt i Danske Bank.

Økonomien gik frem. Det samme gjorde omverdenens syn på banken, ligesom de ansatte var glade for at have fået ham som øverste chef.

Da han tiltrådte, tjente banken 3,5 mia. kr. på et halvt år. Det tal voksede markant siden.

Hvidvaskskandalen i bankens estiske filial blev dog for stor en belastning for manden, der var direktionsansvarlig for den estiske filial indtil juni 2012 og dermed i en periode, da mange af de mistænkelige kunder kom ind i banken.

Siden havde han som topchef det overordnede ansvar for banken, herunder hvidvaskindsatsen, ligesom det har været hans ansvar, at bankens governancestruktur ikke var stærk nok til at forhindre en så omfattende skandalesag i at vokse sig stor.