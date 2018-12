Den danske produktionen af minkskind har kurs mod det største tilbageslag nogensinde. Lave priser får mange minkavlere til at lukke forretningen, og produktionen ventes at falde 25-30 pct. i 2019.

Efter flere år med store underskud trækker de danske minkavlere nu håndbremsen og reducerer produktionen af minkskind med 25-30 pct. i 2019.

Der er tale om det største produktionsfald nogensinde, og nedgangen vil bombe sektorens milliardeksport endnu længere baglæns.

»Foderselskaberne indhenter altid informationer om, hvor store mængder foder minkavlerne får brug for det kommende år. Indberetningerne fra avlerne plejer at være præcise. Det er på den baggrund, at vi med ret stor sikkerhed kan sige, at produktionen af skind vil falde med 25-30 pct. i 2019,« forklarer Tage Pedersen, der er formand for minkavlernes forening og for sektorens store salgsselskab, Kopenhagen Fur.

De danske minkavlere har i år produceret 17,9 mio. skind, men ventes altså at reducere til niveauet 12,5 til 13,4 mio. skind næste år. Der bliver således tale om en nedgang på omkring fem mio. skind, hvilket vil være det største tilbageslag, branchen nogensinde har oplevet.

»Priserne på minkskind har været lave og tabsgivende for avlerne gennem flere år. Vi ser nu, at det medfører enkelte konkurser. Samtidig er der temmelig mange ældre avlere, som lukker produktionen, fordi de ikke vil risikere at sætte endnu flere penge over styr. Endelig er der nogle, som bare reducerer produktionen, så de måske kan undvære en medarbejder,« forklarer Tage Pedersen.

I en gylden periode omkring 2013 nåede gennemsnitspriserne på danske minkskind helt op over 600 kr., og avlerne tjente i den periode styrtende med penge. De høje priser fik imidlertid produktionen til at stige i hele verden, hvilket har fået priserne til at styrtdykke.

De seneste tre år har de gennemsnitlige afregningspriser for danske minkskind været henholdsvis 235, 262 og 223 kr., hvilket efterlader de fleste avlere med store underskud. Avlerne har i gennemsnit en fremstillingspris på knap 300 kr. pr. skind.

De seneste år er den globale produktion af minkskind faldet over 20 pct., mens de danske avlere hidtil har fastholdt produktionen på et uændret højt niveau. Trods det store globale produktionsfald bliver priserne ved med at være lave, fordi der fortsat er store lagre af både skind og færdigvarer i Kina.

Disse lagre blev opbygget i årene frem mod 2016 og er under en langsom afvikling.

»Ingen kender den præcise størrelse af de kinesiske lagre, så det er umuligt at spå om, hvornår de er afviklet. Efter den seneste auktion stod vi selv tilbage med 1,5-2,0 mio. usolgte skind, som vi har med på den kommende auktion i januar. De fleste har en forventning om, at det ikke bliver en fantastisk auktion. Det er de forventninger, som har været medvirkende til at få avlerne til at skrue ned for produktionen,« forklarer Tage Pedersen, der selv er minkavler.

Han vil ikke udelukke, at det danske produktionsfald kan blive større end 30 pct., hvis priserne udvikler sig endnu værre end ventet i 2019.

Den danske eksport af minkskind nåede i 2013 op på en værdi af 13,3 mia. kr. I år er branchens eksport faldet til 5,5 mia. kr., og med udsigten til en faldende produktion er der stor risiko for, at værdien af eksporten dykker yderligere.